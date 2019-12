Chi è Max Felicitas: età, carriera e vita privata dell’attore hard

Conosciamo meglio la storia di Max Felicitas, pornoattore italiano: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Max Felicitas nasce il 28 gennaio 1992 a Udine. Fin da piccolo si appassiona al canto e al ballo conseguendo la maturità scientifica. S’iscrive successivamente alla facoltà di Economia Aziendale dell’Università di Udine con buoni risultati. Poi al secondo anno inizia a frequentare la movida notturna lavorando come cubista e spogliarellista. Lavora in tutta Italia e collabora con dei gruppi famosissimi di stripman come ad esempio i “Centocelle Nightmare” a Roma con l’esibizione per la festa della donna del 2014. Notato da tante persone del porno gira anche un film porno amatoriale “Fish Eye vs Deepthroath” venendo premiato da Franco Trentalance come “miglior porno attore emergente”. Poi si presenta ad un provino di Rocco Siffredi, che lo porta con sè a Budaspet iniziando a girare tante scene. Inoltre, è ospite di tanti programmi televisivi e diventa testimonial di siti internazionali del mondo dell’hard come ad esempio “CAM4”. Poi lavora come testimonial anche un altro sito porno xtime.tv. Ha scoperto anche Martina Smeraldi, futura pornostar italiana.

Chi è Max Felicitas: vita privata

Originario di Udine, viaggia spesso per lavoro e non solo. Molto attivo su Instagram, dove possiede un account privato che vanta 459mila follower. Su Youtube ha un canale ufficiale con 48200 iscritti. In una vecchia intervista a blastingnews ha svelato: “Ho sempre avuto il pallino delle donne, ho avuto il mio primo rapporto all’età di 14 anni e a quindici sono andato per la prima volta a prostitute. Sono dell’idea che la vita è una sola e quindi bisogna godersela fino a che la salute e il mondo che ti circonda te lo permette. Un giorno senza fare l’amore è un giorno perso”.