Goditi il viaggio e dici addio ai rumori fastidiosi con gli auricolari Bluetooth

Godersi il comfort di un viaggio in aereo, in treno o semplicemente in autobus non vuol dire solamente stare seduti comodamente oppure avere a disposizione i servizi del mezzo pubblico, ma anche cercare di ridurre al minimo i rumori ambientali: da questo punto di vista la scelta migliore per viaggiare in tutta tranquillità è rappresentata da auricolari bluetooth in grado di ridurre i rumori esterni.

Se si sta cercando delle cuffie capaci di cancellare i rumori circostanti allora la scelta migliore è optare per questi auricolari Bluetooth che sono dotati di tecnologia Environmental Noise Cancellation (ENC), un sistema in grado di captare i rumori di sottofondo e cancellarli automaticamente dando di conseguenza risalto al suono che fuoriesce dalle casse e alla voce in caso di chiamate e videochiamate.

Perché scegliere degli auricolari Bluetooth al posto di quelli tradizionali

Gli auricolari Bluetooth sono la migliore scelta che si possa fare per ascoltare musica, podcast e video in luoghi affollati e rumorosi come un mezzo di trasporto: a differenza degli auricolari standard dotati di cavo, infatti, quelli che funzionano con collegamento wireless non hanno limiti imposti dalla lunghezza del filo e, inoltre, non rischiano di impigliarsi all’interno dei vestiti o delle tasche: un aspetto importante soprattutto se si deve stare seduti diverse ore a bordo di un aereo o di un treno.

Gli auricolari Bluetooth I53 di Besnoow sono la scelta ideale anche dal punto di vista dell’efficienza essendo dotati di tecnologia Bluetooth 5.3 che non solo garantisce una velocità di collegamento dell’80% più veloce rispetto alla generazione precedente, ma anche efficienza sul lungo periodo riducendo al minimo i consumi. Questi auricolari riescono a riprodurre un suono fluido e cristallino riducendo al minimo le interferenze grazie alla loro unità dinamica di 14,2 mm e un diaframma in polimero dando particolare risalto ai bassi e al bilanciamento del suono.

Sono auricolari adatti particolarmente a chi ama viaggiare grazie alla loro autonomia di 6 ore di musica con una singola carica, estendibile fino a 40 ore attraverso la pratica custodia che si può trasportare davvero ovunque, anche in tasca. Nonostante il loro peso di soli 3,7 grammi, questi auricolari Bluetooth resistono anche alle potenti vibrazioni di un treno su binari riuscendo a rimanere attaccati grazie al loro design progettato per adattarsi perfettamente alle orecchie.

Gli auricolari Bluetooth I53 sono il massimo anche dal punto di vista del controllo smart grazie ai comodi comandi touch con i quali si può regolare il volume, cambiare traccia, mettere in pausa la musica, rispondere alle chiamate o rifiutarle e spegnere definitivamente i dispositivi mediante semplici tocchi con le dita: l’ideale per chi sta viaggiando a bordo di un aereo o di un treno e non ha molta possibilità di movimento.

Questi auricolari Bluetooth vi torneranno utili anche se siete appassionati di trekking e stavate pensando di avventurarvi in uno di questi luoghi immersi nella natura a cielo aperto: non solo vi terranno compagnia con musica di alta qualità, ma grazie alla loro tecnologia certificata IP7 che li rende impermeabili sono in grado di resistere anche alla pioggia battente.

