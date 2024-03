Dove andare a Pasqua e Pasquetta 2024? Le mete migliori per un viaggio fuori porta

Si avvicinano le festività di Pasqua e non sapete ancora cosa fare in questi giorni? Potrebbe essere l’occasione giusta per regalarvi un bel viaggio, o un’esperienza gourmet, oppure un bel trattamento benessere attraverso le smartbox.

Le smartbox sono cofanetti regalo che offrono esperienze di viaggio, soggiorni in hotel, trattamenti di benessere e altre attività ricreative. Dato che ne esistono diversi tipi di cofanetti in base alle attività offerte, queste rappresentano un’opzione apprezzata come regalo durante le festività come Pasqua e Pasquetta.

Tutte le attività proposte dalle smartbox sono prepagate e possono essere svolte in diverse strutture disponibili in un catalogo. Ogni cofanetto presenta un assegno regalo senza indicazione di prezzo e una guida con le informazioni e le istruzioni per usufruire dei servizi proposti. Basterà prenotare i giorni con i fornitori dell’attività desiderata e si è pronti a fare le valigie! Di seguito vi riportiamo una selezione di smartbox come idee regalo da usare a Pasqua e Pasquetta.

Smartbox Addio Stress, per relax di coppia

Approfittate della Smartbox Addio Stress per una bella pausa benessere in coppia durante le festività di Pasqua. Addio mondo e benvenute oltre 2700 esperienze tra cui scegliere: terme, trattamenti viso e corpo, saune, bagni turchi, attività fitness… la scelta è possibile in diverse strutture e zone d’Italia: villette in Valdarno, Centri Benessere nei dintorni del Lago di Garda, percorsi SPA nel Salento, ma anche tante attività rilassanti nelle vostre vicinanze.

Acquista Smartbox Addio Stress su Amazon

Smartbox Avventure alla riscoperta dell’Italia, per scampagnate all’aria aperta

Di solito Pasqua e Pasquetta sono sinonimi di scampagnate nella natura, e quale miglior occasione se non farla in maniera propositiva con una Smartbox avventurosa? Questo cofanetto propone 700 attività all’aria aperta tra percorsi di trekking, a cavallo, in mountain bike o perfino in canoa per delle festività di Pasqua in pieno stile avventura: passeggiate a cavallo tra i colli della Toscana, rafting tra i percorsi acquatici fuori Roma, escursioni in motoslitta tra le Dolomiti, e così via.

Acquista la Smartbox Avventure alla riscoperta dell’Italia acquistabile su Amazon

Smartbox Fuga e Relax, per due giorni lontani dallo stress

Un’altra bella soluzione lontani dalla movida cittadina è la Smartbox Fuga e Relax, che consente di passare due giorni interi e una notte in un agriturismo o un hotel dotati di piscina o altre aree dedicate al benessere. Basta scegliere una delle 205 mete e usare l’assegno regalo contenuto nella box per prendersi una meritata pausa durante le feste pasquali: resort in Trentino Alto-Adige, agriturismi tra i vigneti della Toscana, magioni affacciate sulle scogliere campane, e tante altre mete stuzzicanti.

Acquista la Smartbox Fuga e Relax su Amazon

Smartbox Cene Esclusive, per un’esperienza gourmet

Se invece volete che la vostra esperienza nelle feste di Pasqua sia di alto profilo in cucina, allora vi consigliamo di acquistare la Smartbox Cene Esclusive, un cofanetto che per le vacanze di Pasqua vi potrà portare a degustazioni gourmet in tutta Italia scegliendo una delle 1250 mete selezionate: ville sulla costiera Sorrentina, antichi casali tra i Castelli Romani, pasti gourmet nei locali più alla moda del Milanese, e tante altre.

Acquista la Smartbox Cene Esclusive su Amazon

Smartbox 3 giorni in fuga in Europa, per una Pasqua fuori dal comune

L’idea più appetibile per le festività di Pasqua probabilmente è quella di una breve fuga in una città Europea. Potete spendere 3 giorni e 2 notti (e 2 colazioni incluse) in una meta estera tra le 2750 scelte acquistando il cofanetto per 3 giorni in fuga in Europa. Una vacanza breve in giro per il continente magari è proprio quello che serve per passare le feste pasquali: un bella visita a Lisbona, in Portogallo, sui tram gialli caratteristici, un giro in Costa Azzurra tra Nizza e Cannes, una passeggiata tra le vie di Madrid in Spagna, e tante altre occasioni.

Smartbox 3 giorni in fuga in Europa su Amazon



Viagginews.com esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.