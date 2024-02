Sesto Pusteria: un luogo da sogno per le vostre vacanze invernali

Se dovete scegliere un luogo per le vostre vacanze invernali sicuramente dovete prendere in considerazione l’Alto Adige, meta turistica rinomata in qualsiasi stagione dell’anno. Qui i turisti arrivano da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per godersi le meraviglie di questo bellissimo territorio.

Le stagioni di punta sono sicuramente l’estate e l’inverno, ma il flusso turistico qui non si ferma mai, nemmeno nelle stagioni primaverile e autunnale.

Dal momento però che ci troviamo nel pieno della stagione invernale, vogliamo suggerirvi un posto davvero meraviglioso per una settimana bianca o per un week-end lungo all’insegna del benessere e del relax e, ovviamente, della neve: la Val Fiscalina, una vallata secondaria dell’alta Val Pusteria.

In particolare vi consigliamo un soggiorno in una struttura eccezionale, questo hotel a Sesto in Pusteria, il Bad Moos Dolomites SPA Resort, un hotel 4 stelle ubicato nella frazione di Moso (Moos) a due passi dalla partenza della Cabinovia Croda Rossa.

Il Bad Moos vanta una storia ultracinquantennale; era infatti il 1971 quando Erwin Lanzinger inaugurò una struttura che con il passare degli anni sarebbe diventata uno dei migliori hotel dell’Alta Pusteria.

Fra le cose che si fanno notare c’è sicuramente l’offerta wellness grazie alla SPA Termesana, 2.500 metri quadrati dedicati al benessere e al relax: piscine, saune, bagni di vapore, percorso Kneipp, area fitness, trattamenti benessere e tantissimo altro ancora. Anche l’offerta enogastronomica è uno dei fiori all’occhiello del Bad Moos.

Una vacanza invernale a Sesto Pusteria

Se in estate questa zona è il paradiso degli escursionisti e degli amanti della mountain bike, d’inverno si trasforma nell’eden degli appassionati dello sci e delle altre attività invernali.

Del resto, soggiornando qui vi trovate praticamente nel cuore del rinomato comprensorio sciistico 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti che comprende nella pratica ben 5 montagne: Monte Elmo, Stiergarten, Croda Rossa, Passo Monte Croce e Ski Area Val Comelico.

Si tratta di un comprensorio attrezzatissimo ideale per qualsiasi tipo di vacanza invernale, da quella da single a quella con tutta la famiglia. Fa parte del vasto circuito Dolomiti Superski e dalle cinque montagne citate poc’anzi si snodano le varie piste da sci che sono tutte collegate fra loro. Impagabile è poi il panorama di cui si può godere.

I km di piste a disposizione sono circa 115 e ben 31 sono gli impianti di risalita a disposizione degli sciatori e degli snowboarder.

Qui c’è posto per sciatori di qualsiasi livello di abilità; sul comprensorio infatti troviamo piste blu, rosse e anche nere, queste ultime adatte soltanto a chi ha molta esperienza con gli sci ai piedi.

In particolare per gli snowboarder ci sono i Family Fun Slope, uno nell’area Croda Rossa e uno nell’area del Monte Elmo. Una pista Kids Ski Cross si trova a Baranci.

Per quanto riguarda lo sci di fondo, le possibilità sicuramente non mancano; i fondisti hanno infatti a disposizione circa 200 km di tracciati.

Vi sono pure diverse piste per tutti coloro che vogliono divertirsi con lo slittino.

Si possono anche fare diverse escursioni a piedi; da provare è una passeggiata in Val Fiscalina fino al rifugio Fondovalle oppure un’escursione nella Val Campo di Dentro fino alla Cappella del Bosco, sul monte Elmo.

Intorno a Sesto, infine, ci sono moltissimi sentieri, molti dei quali liberi dalla neve, ideali per tranquille passeggiate nella frizzante aria invernale.