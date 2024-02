Matteo Rainisio il Barbone di The Flight Club presenta il suo progetto

Viaggiare è bellissimo, ma può rivelarsi piuttosto costoso e sicuramente non è esente da inconvenienti: voli in ritardo, cancellazioni, compagnie aeree e servizi alberghieri non all’altezza delle aspettative ecc.

È per questo motivo che sono nati portali che cercano di rendere meno costosi e più agevoli e godibili i viaggi e i soggiorni.

Fra i tanti, uno che sta riscuotendo grandissimi apprezzamenti è quello creato dall’imprenditore digitale ligure Matteo Rainisio, già proprietario di Edinet srl, azienda di servizi web e comunicazione e tra l’altro anche editore di siti web come IVG.it e Genova24.it, due testate che trattano rispettivamente fatti e tematiche dei territori savonese e genovese. Stiamo parlando di The Flight Club, portale che già dal nome rivela il target a cui si rivolge: frequent flyer e viaggiatori aerei occasionali.

The Flight Club è nato un po’ in sordina nel novembre del 2020, un periodo di notevole crisi per il settore dei viaggi aerei e del turismo in generale. È anche per questo motivo che Rainisio l’ha definita una “folle idea”. L’intuizione è però stata geniale e oggi il portale creato da Matteo, nel giro di poco più di tre anni, è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che amano viaggiare (e anche per tutti quelli che devono farlo per lavoro). Scopriamolo quindi più da vicino.

The Flight Club: perfetto per i frequent flyer

Coloro che per turismo o per lavoro si trovano a dover viaggiare spesso in aereo scopriranno su The Flight Club un numero incredibile di “dritte” e informazioni utilissime. Del resto, anche Matteo Rainisio è un frequent flyer (si definisce “viaggiatore di professione”) e chissà che non vi capiti di incontrarlo in qualche aeroporto; se vi succede vi diamo un consiglio, avvicinatelo e rivolgetevi a lui dicendogli: “Hey barbone, voglio il tuo posto!”, se ha il vostro stesso volo vi lascerà il suo posto in business o in prima classe; se non è sullo stesso volo, vi offrirà comunque da bere!

Tornando al sito, coloro che viaggiano spesso in aereo hanno una sezione appositamente pensata per loro “Punti e miglia” dove troveranno tanti articoli particolarmente utili.

Interessante anche la sezione “Carte” con moltissimi post relativi ai benefit e agli sconti che si possono ottenere con determinate emissioni; per inciso, su The Flight Club è anche possibile attivare carte di credito emesse da operatori come American Express, Mastercard ecc. pensate appositamente per i frequent flyer.

The Flight Club: ideale anche per i viaggiatori occasionali

The Flight Club è un vero e proprio pozzo di informazioni. Chiunque debba viaggiare in aereo, soprattutto se non è un habitué degli aeroporti, troverà in esso un prezioso alleato. Anche perché le guide e le recensioni non sono astratte, ma frutto dell’esperienza di Rainisio, che fa viaggi in tutto il mondo, frequenta moltissimi aeroporti, sperimenta le varie lounge, soggiorna in tantissimi hotel diversi. Perché un conto è la teoria, ma un altro è la pratica.

Se quindi siete in procinto di organizzare un viaggio consultate le sezioni Notizie, Offerte, Guide e Recensioni. Saprete come muovervi, dove andare, come comportarvi in determinate situazioni e anche come risparmiare un sacco di soldi.

Insomma, The Flight Club sarà il vostro “manuale di istruzioni”.