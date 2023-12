Prenotare i biglietti dei traghetti online: sicurezza, risparmio e praticità

Da quando la tecnologia è entrata prepotentemente nel nostro quotidiano, anche le abitudini più tradizionali e radicate sono cambiate, in favore di una nuova forma di comodità e immediatezza.

É il caso, ad esempio, della prenotazione dei biglietti per i traghetti. Se un tempo era necessario recarsi di persona presso una biglietteria o un’Agenzia di viaggi per acquistare il titolo di viaggio, oggi si possono prenotare traghetti online in modo semplice, rapido e autonomo.

I biglietti dei traghetti online sono acquistabili non solo sui siti ufficiali delle Compagnie di navigazione, ma anche su portali specializzati in questo tipo di vendita. Stiamo parlando di veri e propri motori di ricerca che permettono di comparare prezzi e orari dei traghetti in partenza e aiutano a individuare l’offerta più vantaggiosa in modo semplice e intuitivo, semplicemente inserendo i pochi dati richiesti. A tal proposito, è possibile acquistare i biglietti per i traghetti online su ferryfinder.com.

Boom del trasporto marittimo in traghetto

Il traghetto rappresenta un mezzo di trasporto sempre più scelto e utilizzato dalle persone che viaggiano: nei primi nove mesi del 2023 (periodo gennaio-agosto), i passeggeri sui traghetti hanno registrato un +25% rispetto agli anni precedenti.

Questo ha fortemente incrementato il trend dell’acquisto di biglietti dei traghetti online su piattaforme specializzate che permettono di confrontare i prezzi delle tratte di migliaia di compagnie di navigazione in pochi click, ma anche scoprire opzioni di tragitti alternativi, usufruire di promozioni e offerte e programmare il proprio viaggio in traghetto aggiungendo tutti i servizi extra con estrema facilità e massima trasparenza.

Il processo di ricerca e prenotazione traghetti online, molto semplice e intuitivo, fornisce tutte le informazioni di viaggio necessarie e garantisce un notevole risparmio sul prezzo del biglietto, che può essere saldato in totale sicurezza con un’ampia scelta di sistemi di pagamento. Anche l’assistenza clienti, sempre disponibile e attiva tutti i giorni, è un vantaggio fondamentale che spinge sempre più persone a optare per questa scelta.

Prenotazione traghetti online: tutto quello che c’è da sapere

Prenotare i biglietti dei traghetti direttamente online è una procedura alquanto semplice e intuitiva. Una volta che ci si è collegati al motore di ricerca, la prima cosa da fare è selezionare il porto di partenza, la rotta, il giorno e l’ora in cui si desidera salpare. Dopo di che, è molto importante inserire alcuni dati essenziali: il numero di passeggeri (specificando l’età), i dettagli degli eventuali animali domestici in viaggio e se si vuole caricare a bordo il proprio veicolo. Se si parte con la macchina, bisogna aggiungere marca, modello, targa e se si trasporta qualcosa sul mezzo (portapacchi, bagagli, bici, etc). Fatto questo, il motore di ricerca restituisce tutti i risultati disponibili, con orario, prezzo e sconto attivo. Prima di acquistare il biglietto, è necessario specificare il tipo di sistemazione, scegliendo tra cabina, poltrona o Passaggio Ponte (facoltativo). Il biglietto viene recapitato via email entro pochi minuti.