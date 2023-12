Vacanze estate 2024: le mete meno costose del Mediterraneo, te la cavi veramente con poco

Ecco dove andare in vacanza nel 2024: le idee low cost su alcune mete del Mediterraneo che potrebbero fare al caso vostro

Il 2024 è ormai alle porte e, seppur manchino tantissimi mesi all’estate, non è mai una cattiva idea organizzarsi in modo tale da non farsi trovare impreparati per le vacanze, un modo anche per spendere meno e trovare l’offerta giusta.

In questo articolo vi elencheremo alcune mete low cost presenti nel Mediterraneo, il divertimento è assicurato e soprattutto avrete modo di immergervi in posti incantevoli e unici. Pronti a scoprire a quali ci stiamo riferendo?

Ecco dove andare in vacanza nel 2024: le mete low cost del Mediterraneo

Sicuramente vi consigliamo di informarvi in merito alla costa dell’Albania. Lì avrete modo di godervi spettacolari spiagge incontaminate in cui è presente un mare pulitissimo. Siamo sicuri del suo fascino e per questo vi consigliamo caldamente di non scartarla a priori.

Un’altra meta ideale per l’estate è la città di Oporto in Portogallo. È una meta nota per essere low cost e adatta un po’ a tutti. Cosa ne pensate? Nell’elenco non possiamo non inserire la Grecia. Sono tante le isole da poter visitare: Corfù, Santorini, Kos, Creta, Rodi e Zante, ma non solo.

Prima abbiamo citato Oporto, ma ricordatevi che anche la capitale del Portogallo, Lisbona, è in grado di offrire un’esperienza incredibile sotto molteplici punti di vista.

Sono tantissime le mete in cui poter trascorrere le vacanze in estate. Dopo aver citato quelle più “famose” è arrivato il momento di elencarvi quelle meno mainstream. Che ne dite della Croazia? Può essere l’occasione giusta per visitare città di grande fascino come Zara o Spalato.

Merita maggiore considerazione anche il Montenegro che con la sua Capitale Podgorica è pronta ad accogliervi facendovi vivere un’esperienza indimenticabile. Concludiamo l’articolo con alcune mete della nostra Italia come per esempio la Riviera del Conero in provincia di Ancona, il Cilento, le Cinque Terre in Liguria, la Sardegna, nonché la bellissima Sicilia. Non sottovalutate neppure diverse zone dell’Abruzzo, specialmente nella parte meridionale della regione. Ci sono alcune località degne di nota come la Costa dei Trabocchi e le cittadine di Vasto e Ortona. Prima prenoterete e meno pagherete.