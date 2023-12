Trenitalia, cambia tutto: nuovi orari e tratte | Finalmente si potranno raggiungere queste località

Scopri la rivoluzione di Trenitalia: orari e tratte inedite per raggiungere destinazioni da sogno! Finalmente, l’esperienza di viaggio che hai sempre desiderato è diventata realtà.

Il freddo avanza, ma Trenitalia è pronta a scaldare il cuore dei viaggiatori con il suo spettacolare programma Winter Experience 2023! Un’offerta che promette di trasformare i mesi invernali in un’avventura incredibile, ricca di connessioni potenziate e itinerari diretti verso le mete più affascinanti.

Dicembre è un mese speciale, e Trenitalia lo sa bene. Con un occhio attento alle festività natalizie, il programma prevede collegamenti potenziati e nuove rotte verso le principali destinazioni turistiche e sciistiche, sia a nord che a sud della nostra bellissima Italia.

La Winter Experience non si limita solo ai celebri Frecciarossa, ma abbraccia anche gli Intercity e le corse in autobus. Niente paura di sentirsi isolati, con ben 9mila collegamenti in treno e 23mila in autobus che attraverseranno il territorio nazionale e si estenderanno fino alle principali città europee. La connessione diventa ancora più facile, raggiungendo anche le piccole e medie città con stile.

Trenitalia: scopri i nuovi itinerari

La Winter Experience del gruppo FS è un’iniziativa coinvolgente che unisce Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del sud est. Preparati a vivere un’esperienza straordinaria con 250 frecce al giorno, 2 collegamenti extra tra Roma e Milano e una serie di nuovi percorsi verso destinazioni incantevoli, sia in Italia che nel resto d’Europa.

Le frecce, gioielli della flotta Trenitalia, saranno protagoniste di 250 viaggi al giorno, collegando con eleganza il nord e il sud del paese. Sulla tratta Roma-Milano, due Frecciarossa extra al giorno, di cui uno senza fermate, ridurranno il tempo di viaggio a soli 2h 59′. La tratta tra Roma e Milano si anima con ben 88 collegamenti al giorno, garantendo un treno ogni 15 minuti durante le ore di punta. L’offerta complessiva sfiora i 43 mila posti quotidiani, creando un vero e proprio tappeto di possibilità per i viaggiatori.

I treni regionali, seguendo il ritmo incalzante, intensificano la loro presenza con oltre 6mila corse. Questa fitta rete si estende soprattutto nelle regioni di Piemonte, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Con questa sinfonia di tratte, raggiungere i rinomati mercatini di Natale diventa più agevole che mai. Inoltre, due nuove affascinanti tratte di Frecciarossa illumineranno il panorama di dicembre, collegando le città di Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli a Oulx e Bardonecchia. Un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera magica dei mercatini natalizi lungo tutto il mese.