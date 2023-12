Europa sempre più connessa: nuovi tragitti la collegano (alla faccia della Brexit)

Le novità che tutti devono conoscere sui viaggi: un’Europa sempre più connessa, grazie a nuove linee ferroviarie, anche con il Regno Unito.

Nonostante la Brexit e le limitazioni agli ingressi nel Regno Unito, l’Europa, tutta, è sempre più collegata. Non solo dalle tratte delle compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, ma anche dalle linee ferroviarie che stanno conoscendo un nuovo e ampio successo di pubblico. Infatti, sempre più europei scelgono il treno, per un viaggio più slow, ma poi nemmeno tanto, e anche più sostenibile.

Il treno è tornato di grande tendenza tra i viaggiatori nella scelta del mezzo di trasporto, anche per muoversi da una parte all’altra del continente europeo. Treni sempre più veloci, nuove tratte e anche il ritorno su larga scala dei treni notturni stanno modificando le abitudini di viaggio di chi vuole evitare le lunghe attese e il trasferimento, spesso costoso, in aeroporto.

Le società ferroviarie si stanno dando da fare per soddisfare questa crescente domanda e le compagnie che gestiscono i collegamenti tra le varie città europee stanno aumentando i loro convogli e aprendo nuove tratte dirette. Per andare da un capo all’altro dell’Europa senza scendere dal treno. Sono in crescita anche i collegamenti da e verso il Regno Unito, nonostante la Brexit. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Europa sempre più connessa con le nuove linee ferroviarie

Un’Europa Unita e sempre più collegata, almeno per chi viaggia e anche verso chi è voluto uscire dall’Unione Europea. Ai viaggiatori non basta più visitare le bellezze del proprio Paese e di quelli limitrofi, vogliono spostarsi agevolmente in tutta Europa, in tutte le sue principali città e vogliono farlo comodamente a bordo di un treno.

Pertanto, le società ferroviarie si stanno organizzando per dare un servizio sempre più completo, con treni veloci, dotati di tutti i comfort e collegati con tutte le principali città del continente, anche in modo diretto, senza cambi. I nuovi collegamenti riguardano anche il Regno Unito, nonostante l’uscita dalla UE.

D’altra parte le compagnie devono soddisfare le richieste del mercato, se non vogliono perdere clienti. Così le varie città e i vari Paesi europei sono sempre più connessi tra loro, grazie a nuovi e più rapidi collegamenti. Un discorso che vale anche per il Regno Unito, già collegato con i treni Eurostar a Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Ora, sono in arrivo nuove tratte, gestite anche da altre società che collegheranno ancora meglio la varie città europee e anche il Regno Unito all’Europa continentale. Sempre alla faccia della Brexit.

I nuovi collegamenti ferroviari

Nei prossimi cinque anni, si prevede l’inaugurazione di nuovi treni diretti tra Londra da una parte e la Germania e la Svizzera dall’altra, e viceversa. I viaggi in treno avrebbero una durata di cinque o sei ore a tratta, non tanto più dell’aereo, considerando trasferimenti in aeroporto, controlli, check-in e attese. Le tratte includerebbero le città di Colonia e Francoforte in Germania e di Ginevra e Zurigo in Svizzera.

Alcune indiscrezioni riferiscono anche l’apertura di nuovi collegamenti da parte di Virgin Trains. Mentre la società olandese Heuro starebbe per lanciare nuovi treni tra Londra, Parigi e Amsterdam. In questo modo, tra Londra e Amsterdam ci sarebbero 15 treni al giorno di andata e ritorno.

Anche una nuova compagnia, la start-up Evolyn, è in procinto di inaugurare nuovi collegamenti diretti tra Londra e Parigi. I convogli viaggeranno tra le stazioni di St Pancras e Parigi Nord.

Eurostar, la principale società ferroviaria che finora aveva collegato il Regno Unito con l’Europa continentale, attraverso l’Eurotunnel, dovrà vedersela con nuovi competitor. Questo tuttavia è un bene, perché maggiore concorrenza significa prezzi più bassi per i viaggiatori.

Se siete interessati a raggiungere il Regno Unito in treno, seguite le notizie sui nuovi collegamenti ferroviari e soprattutto ricordate che per entrare nel Paese occorre il passaporto, dal 2021.