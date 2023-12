Vacanze invernali top in un luogo fiabesco: Siusi allo Sciliar

Siete davanti al computer cercando il luogo ideale per la vostra settimana bianca in Alto Adige? Lasciate perdere i motori di ricerca e seguite il nostro consiglio: per la vostra vacanza invernale recatevi in uno dei luoghi più fiabeschi del territorio altoatesino: Siusi allo Sciliar (Seis am Schlern), incantevole cittadina situata alle pendici del massiccio dello Sciliar, imponente gruppo montuoso dolomitico.

A Siusi allo Sciliar potrete prenotare il vostro soggiorno in questo hotel sull’Alpe di Siusi sulle piste di uno dei più bei comprensori sciistici della regione. L’hotel in questione è il Sensoria Dolomites e il nostro suggerimento non è certo casuale: in questa struttura ricettiva 4 stelle superior troverete infatti tutto ciò che serve per trascorrere una settimana bianca all’insegna del benessere, della buona cucina e delle tante piacevoli attività invernali.

Considerate per esempio che qui avrete a disposizione due piscine, una interna e una esterna, entrambe riscaldate; potrete anche rilassarvi facendo una sauna al vapore, una sauna finlandese oppure una seduta nella cabina a raggi infrarossi. Altri servizi a disposizione sono le sale relax, un’attrezzata sala per il fitness e un bar che serve bevande e deliziosi snack. L’hotel inoltre propone un programma con varie attività adatte alla stagione invernale. Ovviamente gusterete una cucina gourmet che fonde culture culinarie diverse.

Le attività invernali sull’Alpe di Siusi: dallo sci alle lunghe ciaspolate!

Avete mai trascorso una vacanza estiva sull’Alpe di Siusi? Se sì vi sarete resi conto che si tratta di un luogo davvero idilliaco nel quale è possibile godere di panorami eccezionali e fare bellissime escursioni lungo sentieri circondati da bellissime cime montuose. Ma anche l’inverno è un periodo bellissimo per una vacanza e questi luoghi si trasformano in un vero e proprio paradiso per chi ama gli sport invernali.

La stagione sciistica è iniziata il 7 dicembre e terminerà il 7 aprile 2024. Durante questo periodo se amate sciare potrete divertirvi sui 70 km circa di piste a vostra disposizione; ci sono piste blu, piste rosse e anche piste nere (per esempio la Puflatsch Freccia, una delle piste più difficili dell’altipiano). Numerosi sono gli impianti di risalita, ben 24.

Non mancano poi le possibilità di dedicarsi allo sci di fondo; qui troverete infatti circa 80 km di piste preparate alla perfezione e con tracciati doppi o quadrupli: che siate principianti o fondisti provetti troverete ciò che cercate.

Se allo sci preferite lo snowboard potrete divertirvi nell’attrezzatissimo Snowpark Alpe di Siusi con 40 ostacoli, peraltro più volte premiato con riconoscimenti prestigiosi: Best Park, Best Innovation, Best Marketing, Best Project e Best Event.

Sull’Alpe di Siusi c’è posto anche per coloro che vogliono divertirsi con lo slittino dal momento che vi sono diverse piste come per esempio la pista Icaro-Monte Piz, la Pista Bullaccia, la Pista Molignon e la Pista Zallinger.

Manco a dirlo, numerosi sono i sentieri per chi ama le escursioni con le ciaspole.

A Siusi allo Sciliar, infine, nella piazza Oswald von Wolkenstein, si trova la pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà aperta fino al 14 gennaio 2024. Qui è possibile pattinare ogni giorno dalle 15:00 alle 19:00.