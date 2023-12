Biglietti aerei, ma non solo: come risparmiare anche su bus e treni (trucco infallibile)

Con questo trucco infallibile, il risparmio è assicurato su aerei, treni e pullman: viaggiare non è mai stato così conveniente!

Viaggiare ormai è diventata una vera impresa e l’estate appena trascorsa ha dimostrato come prenotare voli, gite e strutture alberghiere a prezzi contenuti sia quasi impossibile. Anzi, sembra essere una continua gara al rialzo che piano piano elimina le fasce più deboli a favore di chi, invece, può permettersi di spendere senza tanti problemi. Complice anche la crisi del settore turistico per quasi due anni a causa del Coronavirus e i rincari generali di questi ultimi anni, potersi permettere una vacanza insomma è diventato un lusso non da poco.

Ma non solo. Specialmente i biglietti aerei, infatti, sono soggetti a una profilazione che potremmo definire ineluttabile a causa della quale se si prenota un volo da o per le isole maggiori, il prezzo lieviterà automaticamente causando non pochi disagi a chi vorrebbe trascorrere il Natale a casa con i propri cari. Esiste però un trucchetto infallibile grazie al quale sarà possibile viaggiare risparmiando: tutto quello che devi fare è prestare attenzione a questo importantissimo dettaglio.

I momenti migliori della giornata per viaggiare e risparmiare: lo avresti mai detto?

In pochi sanno che l’orario gioca un ruolo fondamentale quando si prenota un biglietto. Che sia aereo, treno o pullman, poco cambia: l’orario scelto resta una discriminante importantissima. Secondo uno studio condotto da Trip.com, volare di mattina è molto più conveniente ed economico. Ecco perché si dovrebbero scegliere solo voli in partenza prima delle 9 del mattino. È vero che si dovrà fare una levataccia, ma si risparmierà un bel po’ che non guasta.

Lo stesso discorso non vale per i treni: vietati gli orari di punta. I biglietti, infatti, sia la mattina che la sera sono più costosi perché viaggiano anche i pendolari. Meglio quindi prenotare tra le 12:00 e le 17:00: non solo i treni saranno meno affollati, ma i biglietti costeranno anche fino al 33% in meno.

Per quanto riguarda infine i pullman, se si viaggia di mattina il risparmio può essere anche del 15%. Conviene quindi acquistare i biglietti tra le 06:00 e le 12:00. Ma non solo. Proprio perché la maggior parte delle persone tende a viaggiare il tardo pomeriggio o la sera, il pullman sarà anche quasi deserto e il viaggio sarà più confortevole. Insomma, ora che lo sai, non lasciarti sfuggire queste fasce orarie!