Pensionati Italiani: ecco i paesi all’estero dove è possibile vivere da sogno

Se vivere in Italia è diventato troppo costoso, è il momento di fare le valigie. Ci sono Paesi in cui con la pensione si può vivere da re.

Vivere in Italia ormai è sempre più difficile a causa dei crescenti rialzi in tutti i settori. Ci sono Paesi in cui, invece, un pensionato può vivere benissimo e godendo di grandi agevolazioni.

L’Italia non è un paese per pensionati. Non più almeno. I rialzi degli ultimi due anni hanno reso la vita davvero molto difficile a parecchi anziani che devono fare i conti con pensioni medio basse. Nel nostro Paese più del 54% dei pensionati ha assegni previdenziali sotto i 2000 euro netti al mese. Con queste cifre è abbastanza difficile arrivare alla fine del mese.

È vero che la maggior parte dei pensionati non deve più preoccuparsi di pagare il mutuo ma ci sono altre spese: visite mediche e farmaci in primis. E i rialzi hanno picchiato durissimo anche in questi settori. Senza contare che in Italia le pensioni sono tra le più basse in Europa ma le tasse tra le più alte. Fortunatamente non è così ovunque. Esistono ancora Paesi a misura di anziano dove i pensionati possono vivere serenamente senza fare sacrifici né rinunce per arrivare a fine mese.

I migliori paesi per i pensionati

Anche se lasciare l’Italia e ricominciare da capo in un altro paese può fare paura, a volte è necessario per godere di maggiore serenità e avere una vita più agiata. Di seguito vediamo quali sono i migliori Paesi per chi è in pensione.

Quando si sceglie di trasferirsi, bisogna tenere in conto tanti fattori. Sicuramente il costo della vita gioca un ruolo di primaria importanza ma sono da considerare anche altri aspetti come il clima, il servizio sanitario, i trasporti pubblici e, non da ultimo, bisogna capire se vivere in quel posto tutta la vita ci piacerebbe oppure no. Pur risparmiando probabilmente a nessuno piacerebbe andare a vivere in un posto dove non c’è un buon servizio sanitario e dove le temperature sono sempre rigide.

Fino a qualche tempo fa erano due le mete predilette dai pensionati italiani: le Canarie, in Spagna e il Portogallo. Spiaggia, clima mite, lingua comprensibile, gente accogliente, buon cibo e, soprattutto, tassazione agevolata. Cosa volere di più? Il Portogallo ha annunciato di recente un cambio di rotta: dal prossimo anno i pensionati provenienti dall’estero dovranno pagare le stesse tasse degli autoctoni. Di conseguenza il Paese non è più così attrattivo.

Da qualche mese il nuovo paradiso dei pensionati è diventata l’Albania: un paese che sta vivendo una forte crescita economica. Mare stupendo, clima mite e costo della vita davvero basso. Non solo: le pensioni in Albania non vengono considerate fonte di reddito e, di conseguenza, non vengono tassate. Unico requisito per trasferirsi: bisogna percepire una pensione di almeno 1000 euro al mese.