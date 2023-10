Vuoi fare un tè come i reali inglesi? Non serve arrivare fino a Londra, in casa ti sentirai una vera regina

Se amate gustare un tè come una regina, con questi prodotti vi sentirete come nei saloni dei reali inglesi.

Sperimentare l’eleganza e il fascino di un tè alla maniera dei reali inglesi, ma senza dover prendere un volo per Londra? Non preoccupatevi, potete trasformare la casa in un salotto da tè regale con i prodotti della Royal Collection. Alcuni dei migliori articoli per il tè che ti faranno sentire una vera regina o un vero re mentre gusti questa antica tradizione britannica.

Se volete vivere la piena esperienza british, però, bisogna prendersi il tempo per gustare il tè e rilassarsi. Gli inglesi amano fare conversazione durante il tè, quindi condividere il momento con amici o familiari. Solitamente il tè si prende nel pomeriggio, intorno alle 16:00. Questa tradizione è conosciuta come “afternoon tea”. Tuttavia, si può gustare il tè in qualsiasi momento della giornata che si preferisce.

Con questi prodotti della Royal Collection, potrete creare l’ angolo del tè inglese a casa e godervi un momento di autentica eleganza e tradizione britannica. Che stiate condividendo il tè con gli amici o semplicemente concedendosi un momento di relax, vi sentirete davvero di essere una regina mentre vi immergete in questa deliziosa tradizione.

I prodotti che non possono mancare per prendere il tè come gli inglesi

Le Tazze da Tè: Niente grida “stile inglese” come una tazza da tè raffinata. La Royal Collection offre una vasta gamma di tazze da tè decorate con splendidi motivi e ornamenti reali.

Servizi da Tavola: Per una vera esperienza regale, considera l’acquisto di un set di servizio da tavola coordinato. Questi set includono tazze, piattini, zuccheriere e teiere, tutti splendidamente decorati.

Biscotti Reali: Un tè inglese non sarebbe completo senza biscotti deliziosi. Scegli biscotti reali di alta qualità per accompagnare il tuo tè.

Marmellate e Gelatine: Una fetta di pane tostato con marmellata o gelatina è un classico accompagnamento al tè. Scegli gusti reali come fragola o arancia amara per un tocco regale.

Teiere Eleganti: La teiera è un elemento essenziale per preparare un buon tè. Opta per una teiera in porcellana finemente decorata per una presentazione davvero regale.

Bollitori d’Acqua: Per scaldare l’acqua per il tè, un bollitore d’acqua è essenziale. Cerca modelli eleganti e funzionali per una perfetta preparazione del tè.

Tovaglioli e Tovaglie: Completate l’aspetto del vostro tavolo da tè con tovaglioli e tovaglie abbinati. La Royal Collection offre una varietà di design per soddisfare tutti i gusti.

Accessori per il Tè: Non dimenticare gli accessori essenziali come cucchiai da tè, cucchiaini per zucchero e pinze per il tè. Scegli articoli di alta qualità per una vera esperienza regale.