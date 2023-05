Vacanze low cost? Ecco i trucchi da sapere quando prenoti su Booking: vedrai che risparmio

Se hai in mente di organizzare le tue prossime vacanze low cost ti diamo tanti consigli e trucchetti per risparmiare su Booking.

Con queste informazioni utili per risparmiare soldi con Booking.com puoi prenotare online qualsiasi tipo di soluzione per il pernottamento e organizzare una bella vacanza low cost con i fiocchi. E con i soldi che ti restano in tasca puoi sempre comprare tanti regali per gli amici e i parenti, un souvenir particolare, o addirittura allungare la tua vacanza di qualche giorno.

Ormai organizzare le vacanze low cost è diventato davvero molto facile grazie ai tanti siti che sono delle vere e proprie agenzie di viaggio online che permettono di fare le prenotazioni in anticipo, anche in largo anticipo. Quello che forse non sai è che ci sono tanti trucchetti che puoi mettere in atto per risparmiare quando prenoti un hotel, un ostello o un Bed and Breakfast sulle pagine di Booking.

Come risparmiare su Booking: i trucchi da conoscere

Se vuoi spendere i tuoi soldi in modo davvero intelligente e risparmiare il più possibile quando stai pianificando nei minimi dettagli le tue vacanze low cost, allora segui questi nostri suggerimenti e saprai come salvare il portafoglio quando si prenota un albergo su Booking.

Il tuo viaggio sta per cominciare e tu avrai scelto la migliore soluzione per trascorrere la vacanza nel migliore dei modi nel posto che hai scelto. Sul famoso sito di prenotazione puoi trovare soluzioni su misura delle tue tasche in tutto il mondo.

Puoi scegliere case e appartamenti da affittare interamente per la durata delle tue vacanze, ville e resort, alberghi, hotel e B&B da prenotare. Ma anche gli stessi voli fa fermare. Inoltre hai la possibilità di noleggiare auto per muoverti in autonomia o taxi, se non hai voglia di guidare.

Per risparmiare sulle vacanze quando prenoti sul sito web Booking devi prima di tutto fare una ricerca mirata, andando a cercare direttamente l’opzione “hotel convenienti”. In questa sezione hai la possibilità di filtrare gli alberghi o gli ostelli per fascia di prezzo. Così puoi scegliere solo tra quelli che rientrano nel tuo budget.

Oppure li puoi ordinare per prezzo dal più economico al più costoso in modo da scegliere le camere che costano di meno. Puoi anche selezionare le date più convenienti in base alla stagione. Infine puoi aderire a Genius, il programma fedeltà di Booking. Questo ti consente di approfittare di tariffe scontate su una vasta lista di hotel e altre strutture.

Cosa bisogna fare? Semplice, devi creare un account Booking.com e cercare il logo Genius blu per risparmiare da subito. Più prenoti, più sali di livello e più risparmi. Comodo, no? Ora puoi controllare i prossimi voli low cost e cominciare a organizzare la tua vacanza economica.