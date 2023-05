Spargi dell’origano in questi punti: il metodo che sta spopolando, risolvi un problema fastidiosissimo

Il trucco dell’origano sta spopolando: spargilo su queste superfici e risolverai un problema fastidiosissimo!

Un ingrediente che abbiamo tutti in casa e che utilizziamo in cucina per aromatizzare ed insaporire i nostri piatti. L’origano è una delle piante aromatiche delle quali ai fornelli non possiamo mai fare a meno. Ma quanti conoscono i suoi utilizzi alternativi?

Sono davvero tantissimi gli ingredienti che possiamo utilizzare anche lontano dai fornelli. E fra questi, l’origano è uno di quegli ingredienti che anche fuori dalla cucina adempie a diversi scopi e che ci permette di risolvere i più disparati problemi casalinghi. Come lo utilizziamo in questo caso? Resterete davvero sbalorditi una volta scoperto questo fatidico trucchetto!

Il rimedio della nonna è imbattibile: utilizza così l’origano ed hai risolto!

Come utilizzarlo se non come condimento dei nostri appetitosi piatti? Resterete sbalorditi una volta scoperto che l’origano è una pianta aromatica che si annovera come alleato numero uno per allontanare le formiche e gli insetti che, ogni giorno, entrano in casa!

Un vero e proprio dramma quando ci ritroviamo a combattere ed a scacciare via, farfalline dall’interno della dispensa o peggio ancora le formiche che ritroviamo in ogni angolo di casa. Come sbarazzarcene? Siamo soliti utilizzare i classici repellenti chimici, che però a poco servono perché nel giro di pochi giorni siamo nuovamente punto e a capo.

A questo proposito, il rimedio che voglio svelarti è un altro: ti basterà spargere dell’origano lungo le superfici di casa o posizionare una piantina di origano in punti strategici, et voilà: il problema è risolto! Naturalmente una pulizia accurata degli ambienti di casa si rivela fondamentale. Soprattutto è molto importante evitare di lasciare residui di cibo sparsi qui e la. Gli zuccheri contenuti all’interno dei cibi attirano insetti di ogni genere, e le formiche sono le prime ad essere in agguato. Per cui, prestiamo la massima attenzione e la massima pulizia agli ambienti domestici!

L’origano si rivela l’alleato fondamentale che funge pertanto come repellente contro questi fastidiosi insetti che, soprattutto nel pieno della stagione estiva, non vedono l’ora di dimorare in casa nostra. L’odore dell’origano terrà però lontane le formiche che d’ora in poi esiteranno prima di fare qualche passettino in più per superare l’uscio di casa! Ci basterà sistemare delle foglioline di origano (o anche di alloro) in dispensa ed in punti strategici di casa come davanzali di porte e finestre, ed in poche mosse gli insetti in casa non saranno più un nostro problema!