Meno di 50 euro a settimana per la spesa per due persone: i consigli d’oro per rientrare nel budget – ViaggiNews.com

Come fare con meno di 50 euro a settimana per la spesa per due persone, i consigli d’oro per rientrare nel budget. Tutte le informazioni utili da non perdere.

Risparmiare di questi tempi, con i prezzi esplosi a causa dell’inflazione, è assolutamente imprescindibile. Il risparmio comincia dalla spesa, dalle cose che acquistiamo tutti i giorni. Per la maggior parte di questi prodotti si tratta di acquisti indispensabili, a cui non possiamo rinunciare più di tanto, ma sui quali possiamo risparmiare seguendo alcuni accorgimenti.

Spendere meno non è impossibile. Esistono diversi sistemi, più o meno ingegnosi. Il primo è più scontato è quello di controllare con attenzione tutte le offerte e gli sconti che applicano supermercati e discount con regolarità. Spesso vi arriverà il classico volantino a casa. Altre volte potete verificare sul web le promozioni applicate dai supermercati della vostra zona.

Potreste fare spesa ogni volta in supermercati diversi, per approfittare delle diverse offerte. Per risparmiare, poi, vi consigliamo anche di fare la spesa nei mercati. Qui, invece, vogliamo proporvi un sistema molto utile, basato su pochi consigli fondamentali, per spendere meno di 50 euro a settimana per la spesa alimentare per due persone. Ecco come fare.

Meno di 50 euro a settimana per la spesa per due persone, i consigli utili

Spendere meno si può, ad esempio la spesa per due persone può costarvi addirittura meno di 50 euro a settimana se mettete in pratica alcuni utili e geniali accorgimenti.

Il primo consiglio da seguire è quello di fare la spesa solo quando ne avete veramente bisogno, quando la vostra dispensa è vuota. Per evitare di acquistare prodotti inutili o che già avete in casa, con il rischio che scadano e vadano a male.

Il secondo consiglio è decidere prima cosa mangiare e quali piatti preparare e poi andare a fare la spesa. Infatti quando avrete bene in mente una lista di ingredienti e di prodotti che vi servono, i vostri acquisti saranno mirati a quello di cui avrete veramente bisogno. Evitando doppioni o cose che non vi servono o che non mangerete.

Molto importante, poi, è acquistare i prodotti di stagione, in particolare frutta e verdura, perché costano meno dei prodotti importati dall’estero. Rinunciare alla frutta esotica non sarà un grande sacrificio. Comprate la frutta e la verdura ai mercati, meglio ancora se direttamente dai produttori.

Un modo molto utile per risparmiare, poi, è acquistare prodotti che potete usare per più preparazioni. Ad esempio, con i legumi, il riso e con alcune verdure potete preparare tante ricette diverse. Pertanto, l’acquisto di alcuni alimenti base è fondamentale.

Infine, occhio alle confezioni. Alcuni alimenti costano molto meno se acquistati sfusi, al peso, che non confezionati. Inoltre, anche le confezioni hanno un prezzo diverso. Ad esempio, i legumi secchi in busta costano meno dei legumi in barattolo.

Seguendo questi consigli potete ridurre in modo importante il vostro budget settimanale della spesa.