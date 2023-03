L’occasione da non perdere: Costa Crociere festeggia 75 anni con offerte speciali. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Se state pensando di partire per un bel viaggio in crociera la prossima primavera o estate, ma anche in autunno, avete scelto il momento giusto perché sono appena uscite fantastiche offerte da Costa Crociere che vi faranno vivere esperienze indimenticabili a prezzi low cost.

L’occasione sono i 75 anni di attività che Costa Crociere ha deciso di celebrare con offerte speciali per tutti i suoi clienti. Un motivo in più per partire, prenotando la vostra crociera subito. Le offerte, infatti, potrebbero esaurirsi a breve.

Per scegliere e prenotare il vostro viaggio a bordo di una delle navi di Costa avete tempo fino all’11 aprile prossimo. Termine ultimo della promozione. Le prenotazioni si sono aperte il 7 marzo scorso e scommettiamo che stiano già andando a ruba. Pertanto affrettatevi! Ecco tutto quello che dovete sapere.

Costa Crociere festeggia 75 anni con offerte speciali

Il 31 marzo prossimo Costa Crociere festeggerà 75 anni di attività in mare e per celebrare questo importante anniversario ha deciso di offrire 75 crociere a prezzi speciali ai suoi clienti. I viaggi in offerta sono per la primavera, l’estate e l’autunno di quest’anno, nel Mar Mediterraneo e in Nord Europa.

Che stiate pensando a una crociera al caldo sole delle isole greche o nello spettacolo dei fiordi norvegesi, non lasciatevi sfuggire questa opportunità. La promozione è partita il 7 marzo e resterà attiva fino all’11 aprile.

Le offerte sono valide per tutte le navi Costa Crociere. A bordo delle navi Smeralda, Toscana e Diadema si viaggerà per una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle destinazioni più belle tra Italia, Francia e Spagna, come Napoli, Cagliari, Marsiglia, Ajaccio, Barcellona, Valencia e le Baleari.

La Costa Deliziosa, invece, poterà i passeggeri nel Mediterraneo orientale, tra le città di Venezia, Bari, Katakolon/Olimpia e le isole di Mykonos e Santorini. Mentre durante l’estate, la nave Pacifica farà tappa a Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari avranno la durata di una settimana.

Imperdibile, poi, il nuovo itinerario di due settimane, in estate, a bordo della Fortuna, che da Savona, Civitavecchia/Roma e Messina viaggerà fino a Creta (Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (Argostoli), Palma di Maiorca e poi Barcellona e Marsiglia.

Altri itinerari

Nel periodo da maggio a settembre partiranno le crociere per il Nord Europa. A bordo della nave Fascinosa si potrà viaggiare con itinerari di 12 giorni verso Capo Nord o di 9 giorni nelle città del Baltico. Mentre la Favolosa viaggerà in Islanda verso le Isole Lofoten, la Groenlandia, la novità per l’estate, e anche in Gran Bretagna e Irlanda. Per le crociere di una settimana alla scoperta dei fiordi norvegesi si salirà a bordo della Firenze.

Altre crociere di due settimane, in primavera, sono quelle per le Isole Canarie con la Diadema e la Fortuna, la Turchia, le isole greche sempre con la Fortuna, per Israele ed Egitto con la Pacifica, dal Mediterraneo al Nord Europa con la Firenze, la Favolosa e la Fascinosa, anche con la possibilità di viaggiare dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre.

Chi ha poco tempo può approfittare delle mini crociere dai 3 ai 5 giorni, con itinerari in Francia e Spagna, a bordo delle navi Fascinosa, Pacifica e Fortuna.

Da non perdere, poi, le crociere di 10 giorni a Lisbona con la nave Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco con la Favolosa. Infine, tra marzo e aprile sono in programma anche le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.

Per ulteriori informazioni: www.costacrociere.it/offerte/speciale-75-anniversario.html