Pechino Express 2023: le tappe del viaggio e le coppie in gara

Sta per iniziare la nuova stagione di Pechino Express 2023. Un viaggio tra location incredibili con concorrenti speciali. Ecco tappe e coppie in gara.

Uno degli appuntamenti televisivi più amati in assoluto dagli appassionati di viaggi come noi è il programma Pechino Express.

Svariate coppie di concorrenti si ritrovano in alcune zone straordinarie del mondo e, con un solo euro a disposizione al giorno, devono contare solo sull’ospitalità e la benevolenza locale per mangiare e trovare da dormire. Ma qual’è l’itinerario e quali sono le tappe di quest’anno? E le coppie?

Come funziona Pechino Express?

Come abbiamo anticipato le coppia in gara dovranno contare solo sulla disponibilità e l’aiuto della popolazione locale, ma nel mentre, chiaramente, ogni giorno avranno alcune missioni da portare avanti e tanti chilometri da percorrere per arrivare primi al fine tappa.

Una gara insomma, ma con qualcosa di più: quella meravigliosa possibilità di conoscere, apprezzare e amare non solo le location incredibili, ma anche la gente che li popola. Questo è lo spirito di Pechino Express.

Tappe e itinerario delle coppie di Pechino Express

Entrando nel vivo dell’edizione 2023 di Pechino Express che inizierà questa sera, 9 marzo, sappiamo che l’itinerario e le tappe si svolgeranno tutte in Asia. I concorrenti si ritroveranno a correre e a vivere delle avventure incredibili tra India, Cambogia, Borneo Malese…

La prima tappa è a Mumbai, nella vorticosa città indiana che sicuramente regalerà un impatto piuttosto crudo e rapido ai concorrenti. Del resto questa è la città con maggior densità di popolazione al mondo.

Da qui si correrà poi verso il sub-continente fino ad arrivare alla spettacolare Kerala. L’avventura prosegue poi nel Borneo Malese con incontri mozzafiato con animali unici ed emozionanti. Quando saremo verso la fine del programma i concorrenti rimasti arriveranno in Cambogia, da Phnom Penh sul Mekong, fino ad Angkor.

La prima tappa dell’edizione 2023 di Pechino Express

Come abbiamo anticipato l’edizione 2023 di Pechino Express parte da Mumbai. Precisamente nel piazzale antistante il Gateway of India, una delle attrazioni più visitate in assoluto. Qui i concorrenti dovranno percorrere 372 chilometri nel cuore di questa incredibile e poliedrica nazione. Missione dopo missione i concorrenti vivranno una meravigliosa avventura tra i contrasti più accesi di questa città così popolata fino ad arrivare poi a Wai, un piccolo centro rurale, proseguendo poi per Satara con il tempio di Shiva. Qui ci sarà il traguardo della prima tappa.

Chi sono invece i concorrenti in gara?

Le attiviste – Giorgia Soleri e Federippi

Gli avvocati – Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Gli Italo Americani – Joe Bastianch e Andrea Belfiore

Gli ipocondriaci – Dario e Caterina Vergassola

Mamma e Figlio – Martina Colombari e Achille Costacurta

I Novelli sposi – Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Le mediterranee – Carolina Stramare e Barbara Prezja

I siculi – Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Gli istruiti – Maria Rosa Petolicchio e Andrea di Piero

Tutto è pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2023, le tappe del viaggio sono ormai chiare e non ci resta che goderci questa incredibile avventura. Magari prendendo spunto per organizzare la nostra prossima vacanza.