Cannes, non solo lusso e cinema: ecco il quartiere più affascinante che pochi conoscono

Non solo lusso sfrenato. Cannes ha un lato misterioso e affascinante tutto da scoprire e si chiama Le Suquet.

Basta dire il nome “Cannes” per farsi venire alla mente subito il red carpet dell’omonimo festival, boutique di lusso e lunghe passeggiate tra Prada, Louis Vuitton sulla Croisette.

Eppure la città di Cannes non è solo questo. E ci viene da dire “per fortuna” altrimenti la maggior parte di noi in un luogo del genere potrebbe solo guardare le vetrine da fuori e farsi venire un po’ di invidia. Ecco che basta abbandonare il centro per trovare un quartiere che forse non tutti conoscono, ma che è il vero cuore della città: le Suquet.

Le Suquet di Cannes: il quartiere imperdibile

Decidere di andare in vacanza a Cannes implica un dispendio di circa 2, massimo 3 giorni. In questo tempo riuscirete a vedere praticamente quasi tutte le cose principali e le attrazioni più importanti. Il centro urbano è infatti molto vivo, molto alla moda, ma caratterizzato essenzialmente da negozi. C’è però un quartiere molto più affascinante rispetto al super patinato centro e via dello shopping che si chiama Le Suquet.

Come arrivarci?

Questo nome, nettamente arabeggiante che ricorda il suq, il mercato marocchino, altro non è che la zona più storica della città. E, secondo noi almeno, anche quella più affascinante. Per raggiungere questa zona si parte dal molo vecchio, che dall’ufficio turistico locale viene indicato come attrazione perché ricco di yacht di lusso sulla banchina. Da qui bisogna “intrufolarsi” nel cuore delle città, abbandonando la via principale e troverete un quartiere medievale molto affascinante.

Cosa vedere a le Suquet?

Nel Suquet si respira un’aria completamente diversa rispetto a quella del centro di Cannes. Molto più tranquilla e dolce, rilassata insomma. Vi ritroverete a passeggiare per delle ripide stradine lastricate che vi portano al forte, il Chateau de la Castre, da cui scattare qualche interessante foto panoramica. C’è anche la chiesa gotica Notre-Dame d’Esperence e sulla piazza una scritta “Cannes” che la sera da illuminata diventa molto affascinante.

Nella parte vecchia di Cannes poi non potete assolutamente non fare un giro nel Marché Forville. Si tratta di un mercato coperto classico, dove si trovano specialità della terra e prodotti tipici locali, ma non solo. Ai lati del mercato infatti troviamo anche delle bancarelle che preparano piatti orientali, specialità locali come la Socca, una specie di farinata, o la bouilabasse. Potrete comodamente comprare qui il vostro pranzo e poi mangiarlo nella piazza del castello da cui ammirerete il lato più bello e affascinante di tutta Cannes.