Le previsioni meteo di inizio marzo, clima primaverile ma attenzione ai cambiamenti. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Dopo l’ultimo colpo di coda dell’inverno tra fine febbraio e inizio marzo con calo delle temperature, nuove piogge e nevicate, arriva la primavera. Il sole è già tornato su quasi tutta Italia e il clima si è fatto più mite.

La nuova settimana da lunedì 6 marzo si apre all’insegna del bel tempo prevalente, soleggiato o parzialmente nuvoloso e con temperature in rialzo. Salvo le zone in cui sono previste precipitazioni sparse, tra pioggia e qualche nevicata sui rilievi appenninici. Più nuvoloso al Nord e lungo la dorsale appenninica.

Nei prossimi giorni il meteo sarà da stabile a variabile, comunque senza grandi precipitazioni. Cambiamenti sono attesi da metà settimana. Ecco tutto quello che ci aspetta, le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo di inizio marzo, clima primaverile

L’anticiclone presente sul Mediterraneo allontana le grandi perturbazioni e il vortice polare presente tra la Russia e la Scandinavia, come segnala 3bmeteo. Niente discesa del gelo artico sull’Italia, dunque, che rimane confinata al Nord e Centro Europa.

L’Italia, piuttosto, potrà essere investita da correnti umide di origine atlantica, che non porteranno comunque fenomeni significativi. Nelle zone raggiunte da questi correnti, il tempo sarà per lo più nuvoloso, con qualche pioggia sparsa. Almeno nella prima parte della settimana.

Le zone d’Italia maggiormente investite da queste correnti saranno le regioni tirreniche e in parte quelle settentrionali. Le scarse precipitazioni piovose che interesseranno queste zone purtroppo non saranno sufficienti a riempire i bacini delle regioni del Nord duramente colpite anche questo inverno dalla siccità, con un deficit idrico ancora più grave di quello dell’inverno di un anno fa. Si dovrà fare affidamento sulle piogge primaverili.

Sul resto d’Italia, specialmente lungo il versante adriatico, il tempo sarà più soleggiato. Con tempo più variabile sul basso tirreno e sull’aria ionica, con piogge notturne. Le temperature si alzeranno progressivamente, con le massime e le minime anche sopra la media stagionale.

Questa settimana sarà anche caratterizzata da raffiche sostenute di vento, fino a 70 km orari. Influenzate dalla bassa pressione presente sul Centro-Nord Europa. Soffierà il Libeccio sul Mar Ligure, Mar di Sicilia e sul versante adriatico, soprattutto tra Romagna e Marche.

Gli sviluppi

Il clima dovrebbe mantenersi mite per tutta la settimana, con alternanza di spazi soleggiati ad annuvolamenti e qualche pioggia, mai troppo intensa. Le condizioni meteo potrebbero cambiare da metà settimana con una intensificazione delle nubi e delle precipitazioni, sebbene non in modo uniforme su tutta Italia.

Verso il weekend potrebbero manifestarsi piogge più intense e rovesci sulle regioni alpine e sulle quelle tirreniche, con possibile coinvolgimento anche del medio e basso Adriatico. Mentre sulle sulle Alpi la neve scenderà solo a quote molto elevate, a causa delle temperature elevate.

Si tratta, comunque, solo di tendenze meteo. Poiché è ancora troppo presto per previsioni in dettaglio. Seguite gli aggiornamenti per essere sempre informati.