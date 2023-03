Per prepararsi alla Pasqua 2023, ecco dove mangiare le colombe più buone d’Italia. Tutte le informazioni utili e golose.

In vista della festività di Pasqua 2023, che quest’anno sarà il 9 aprile, scopriamo quali sono le colombe più buone d’Italia. Il dolce da mettere in tavola per la festa di primavera.

Le pasticcerie e le grandi aziende dolciarie hanno già iniziato a pubblicizzare le loro colombe pasquali. Archiviato il Carnevale, la prossima festa, una delle più dolci dell’anno, tra uova di cioccolato e appunto colombe, è la Pasqua.

Molti italiani hanno già organizzato le loro partenze per le vacanze pasquali. Altri stanno già pensano al menu del pranzo di Pasqua e ai piatti da preparare. Se appartenete a quest’ultima categoria e state cercando le colombe più buone d’Italia, vi segnaliamo noi dove trovarle. Un recente concorso, infatti, ha stabilito quali sono e dove si preparano le migliori. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Pasqua 2023, dove mangiare le colombe più buone d’Italia

Se volete sapere dove si mangiano le colombe dolci pasquali più buone d’Italia, una gara ha stabilito che le migliori sono a Foggia e a Salerno.

Questo è il verdetto del Campionato Miglior Colomba Italiana, ideato e diretto dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc).

Le gare si sono concluse lo scorso 27 febbraio alla Fiera Tirreno CT di Carrara (Massa Carrara). I giudici hanno assegnato il premio per migliore colomba classica a la Michele Pirro di Foggia e quello per la migliore colomba innovativa a Domenico Manfredi di Salerno.

I riconoscimenti

La colomba classica di Michele Pirro, maestro pasticcere di San Marco in Lamis (Foggia), è stata premiata per la perfetta alveolatura dell’impasto, la qualità elevata degli ingredienti e i profumi al taglio. Il pasticcere ha presentato una colomba farcita solo con canditi all’arancia e ricoperta da una glassa croccante.

Mentre la colomba innovativa di Domenico Manfredi, maestro pasticcere di Teggiano (Salerno), è stata realizzata per metà come una sfogliatella e con farcitura di crema Santa Rosa. È stata premiata per la lievitazione perfetta, oltre che per tutte le altre caratteristiche del dolce.

I giudici dell’Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra di maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti a livello nazionale e internazionale, hanno valutato le colombe tenendo conto di cottura, alvelolatura, fragranza, taglio, gusto, sofficità e creatività.

Oltre al premio per la migliore colomba classica, la Puglia ha ricevuto anche il Premio speciale CartPart, assegnato a Matteo Papanice, di Castellana Grotte (Bari). che ha realizzato una colomba con il miglior bilanciamento dei sapori.

Per ulteriori informazioni: www.federazionepasticceri.it/championship/campionato-italiano-colomba