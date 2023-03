Marzo e scioperi dei trasporti: le date da segnarsi sul calendario

Scioperi in vista a marzo. Le date da segnarsi sul calendario se avete in programma un viaggio o delle trasferte di lavoro.

È iniziato il mese di marzo e, per chi si deve spostare per lavoro o ha in programma un viaggio, bisogna prestare particolare attenzione perché questi giorni saranno caratterizzati da svariati scioperi.

Vediamo allora insieme quali sono i giorni da segnarsi sul calendario per evitare di partire.

Gli scioperi di marzo

Diversi comparti del settore dei trasporti incroceranno le braccia in almeno due giornate del mese di marzo con motivazioni variegate. Le associazioni sindacali che hanno deciso insieme di fermare il servizio lo hanno fatto per portare la luce tutte le problematiche dei diversi settori.

Le date degli scioperi nel comparto dei trasporti

La prima data da segnare sul calendario e quella dell’8 marzo quando ci sarà uno sciopero generale per il trasporto ferroviario e per il trasporto pubblico locale. Tutto questo chiaramente per i lavoratori facenti parte del Cobas o del Cub Trasporti. Stop anche al lavoro degli impiegati nei collegamenti marittimi verso le isole maggiori che per 24 ore incroceranno le braccia.

Attenzione ai viaggi anche il 17 marzo

Altra giornata particolarmente difficile per i trasporti, sarà quella del 17 marzo. Lo sciopero coinvolgerà gli addetti ai lavori appartenenti alla Flai trasporti e servizi. Per tutta la giornata incroceranno le braccia gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto di Linate e si uniranno alla pretesta i membri del personale di Air Dolomiti che seguiranno 4 ore di stop dalle 13 alle 17.Altre ore di fermo anche dalle 11 alle 15 per il personale Aviation Services and Aviation Services Assistance.

Perché si fanno gli scioperi?

Per quanto gli scioperi possano causare disagi nei viaggiatori è altrettanto importante ricordarne i motivi. Le giornate di stop vengono indette dai sindacati fondamentalmente allo scopo di puntare i riflettori mediatici su determinate situazioni che non stanno funzionando al meglio.

Per questo motivo bisogna sempre cercare di organizzarsi in tempo: trovare dei trasporti sostitutivi laddove si debba viaggiare proprio nei giorni indicati dal dallo sciopero e cercare anche di andare a comprendere le motivazioni che si nascondono dietro a tutte le proteste.

Cosa controllare?

Se avete già un volo aereo o un treno prenotato per queste giornate di sciopero è anche molto importante controllare sul sito della compagnia aerea o della campagna di trasporto di riferimento quali sono le indicazioni precise in caso di disservizi legati agli scioperi.