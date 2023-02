By

Torna il festival musicale Rock the Dolomites in Val Gardena, concerti sulla neve tra baite e piste da sci. Tutte le informazioni utili.

Nella seconda metà di marzo tornano sulle montagne della Val Gardena i concerti di Rock the Dolomites, festival musicale sulla neve, tra baite, rifugi e piste da sci.

Sarà una settimana di musica rock live nello scenario spettacolare delle Dolomiti del Trentino Alto Adige, Patrimonio Unesco.

Il festival torna dopo tre anni di stop per la pandemia. L’appuntamento è per la settimana dal 18 al 26 marzo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Rock the Dolomites in Val Gardena, concerti sulla neve

Appassionanti concerti rock in uno scenario naturale mozzafiato. È la proposta di Rock The Dolomites, festival musicale sulla neve della Val Gardena. I concerti andranno in scena su palchi allestiti ai piedi delle piste da sci e davanti ai rifugi.

Un evento musicale atteso da molti che finalmente torna dopo il lungo stop forzato per la pandemia. Al festival si esibiranno sul palco 7 gruppi.

Il concerto inaugurale del festival si terrà sabato 18 marzo alle ore 13.00 alla Baita Saslonch sul Ciampinoi, nel comune di Selva di Val Gardena. Saliranno sul palco The Killbilly’s, band che unisce rockabilly, rock’n’roll e blues, con omaggi agli interpreti più rappresentativi di questo universo musicale.

Il programma

Il festival prosegue domenica 19 marzo alle 14.30, alla Baita Ciampac Hütte, sempre a Selva di Val Gardena, con il concerto del gruppo The Jam’son, che proporrà un ampio repertorio di musica rock, pop, reggae, funk e blues.

Si canta e si balla, invece, martedì 21 marzo, dalle ore 16.00, alla Baita Pra Valentini, con i Lucky17, una band di 7 elementi che proporrà brani di Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Fat Domino, Johnny Cash, Little Richards e tanti altri. Per balli scatenati sulla neve.

Mentre mercoledì 22 marzo alle ore 15.00, alla Baita Panorama, sarà la volta di The Giggers, band che proporrà un repertorio disco funk anni ’70 e ’80, con brani di Chic, Earth, Wind and Fire, Gloria Gaynor, Donna Summer e tutti i protagonisti della disco music di quella stagione d’oro. Un altro appuntamento imperdibile per gli amanti del ballo.

Giovedì 22 marzo, alle ore 14.30, al Dantercëpies Music Lounge, salirà sul palco Riccardo Inge, ingegnere e cantautore che insieme alla sua band un medley rock di brani melodici e aggressivi, intervallati da inediti dal sound moderno e accattivante.

A chiudere il festival saranno gli ultimi due appuntamenti di venerdì 24 e domenica 26 marzo. Il primo al Bar Après Ski La Stua con la musica folk punk di The Legendary Kid Combo; il secondo al Rifugio Salei con i Temporaneamente, che proporranno un repertorio rock dagli anni ’70 ai ’90.

www.rifugiosalei.it

Per ulteriori informazioni sul programma e sul festival: www.rockthedolomites.com