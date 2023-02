Top 3 delle serie tv che ti faranno venire voglia di partire subito

Avete voglia di partire per un viaggio, ma non sapete dove andare? Ecco tre serie tv che vi daranno degli ottimi suggerimenti!

Guardare serie TV è una tipologia di intrattenimento di cui usufruiamo tutti. Quando la sera torniamo a casa stanchi, dopo una lunga giornata di lavoro, magari non abbiamo voglia di impegnarci ulteriormente nel guardare un documentario o un programma di attualità politica.

E per fortuna ci sono loro; i telefilm che ci tengono compagnia, ci rilassano e in alcuni casi ci fanno anche venire una voglia matta di viaggiare.

Tre serie tv perfette per organizzare un viaggio

Abbiamo trovato quindi per voi tre serie TV che più di tutte le altre riescono a farci venire una voglia incredibile di partire.

Prima di tutte senza alcun dubbio c’è Bridgerton, serie TV Netflix diventato ormai un cult e che ha incollato allo schermo milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Le location principali della serie sono a Londra, e negli immediati dintorni della campagna locale. Se quindi avete voglia di scoprire qualcosa di questo universo così affascinante e romantico, dovete assolutamente partire per un viaggio verso la capitale londinese. Ma con un occhio più “insolito”.

Altra serie TV che vi farà venire voglia di partire è sicuramente Emily in Paris. Neanche a dirlo la location principale è proprio Parigi e La Ville Lumiere è sempre una di quelle destinazioni incredibili che meritano di essere visitate. Anche se l’avete già vista, tornarci significherà scoprire la città sotto un punto di vista completamente differente.

Ultima serie che vi consigliamo di guardare se avete voglia di trovare una location particolare per una vacanza è Wednesday, ossia Mercoledì Addams girata da Tim Burton. Le location sono svariate. In parte le troverete nel Vermont a Jerico. Molte altre invece sono in Romania, soprattutto tutte le scende dedicate alla natura più selvaggia si trovano proprio in Europa. Questa è una destinazione molto particolare, ma che merita sicuramente di essere rivalutata e riscoperta da tutti coloro che amano una tipologia di viaggio molto più naturale e selvaggia.

Vi è venuta voglia di partire?

Chiaramente questi sono soltanto tre piccoli suggerimenti di serie TV che in qualche modo parlano di luoghi meravigliosi e ci fanno venir voglia di preparare la valigia e partire. Tante altre, ovviamente sono girate ad esempio a New York, da sempre una destinazione più che quotata per un viaggio. Insomma: anche una semplice serie tv ci può spingere a voler scoprire qualche zona del mondo che non avevamo considerato prima!