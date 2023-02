Torna la 17° edizione del festival musicale più amato d’Italia: i primi nomi

L’appuntamento è per maggio e i nomi annunciati (solo i primi) al Mi Ami Festival 2023 sono già super interessanti.

Per tutti gli appassionati di musica arriva una nuova bellissima notizia in tema di festival. Torna infatti in grande spolvero la diciassettesima edizione del Mi Ami Festival – Musica importante a Milano, e sono già stati annunciati alcuni nomi in cartellone.

L’appuntamento, a Milano neanche a dirlo, è previsto per il 26-27-28 maggio 2023 all’Idroscalo e si prospetta come una grande ed importantissima edizione dopo gli anni di stop dovuti al Coronavirus.

Torna il Mi Ami Festival 2023

Il MI AMI Festival è, da sempre, un appuntamento all’insegna della grande musica e, per l’edizione del 2023 non ci si farà mancare niente. A cominciare ovviamente dei nomi che sono stati annunciati per lanciare l’evento. Si tratta di artisti variegati del panorama artistico, con un occhio sempre molto attento alla contemporaneità nostrana e qualche ingresso di nomi stranieri.

I primi nomi annunciati

I primi ad essere annunciati sono i Verdena che porteranno sul palco del MI AMI il loro nuovo album intitolato Volevo Magia. Una presenza, la loro, che siamo certi attirerà tantissimi fan che da anni sono in trepidante attesa all’idea di rivedere i propri artisti preferiti esibirsi davanti al grande pubblico. Accanto a loro anche Fulminacci, Dargen D’Amico, Dente e Colombre. Se questi nomi non fossero sufficienti a farvi accendere la voglia di musica tornano ad esibirsi anche L’Officina della Camomilla, Ginevra e la Loveganga 126 di Franco 126 e Ketama126.

Questi sono solo i primi nomi annunciati del festival e, a loro, se ne aggiungeranno anche tanti altri per una tre giorni all’insegna della musica, dell’amore, del divertimento. Questo è uno dei primi festival che ha già lanciato alcuni nomi importanti e le date da segnarsi sul calendario.

Come ovvio, nel corso delle prossime settimane e mesi ci saranno tantissimi altri importanti palchi che riaccenderanno gradualmente le luci sui propri artisti e sui propri appuntamenti. Dopo il periodo complicato vissuto in passato non possiamo far altro che attendere gli annunci con ansia e, soprattutto con tantissima voglia di ballare.

(fonte immagini Instagram)