Hanno eletto la maschera più bella del Carnevale di Venezia 2023

Sapete qual è la maschera che ha vinto il concorso delle più belle del Carnevale di Venezia 2023?

Il Carnevale di Venezia è un appuntamento imperdibile. Per tutti gli amanti della città lagunare, ma anche di questa pazza festività, vivere la magia di veder sfilare le maschere lungo i canali è uno spettacolo.

Come da tradizione ieri, martedì grasso, è stata eletta la maschera più bella del Carnevale di Venezia 2023. A conquistare questo importantissimo onore è una quarantenne francese.

Il concorso della Maschera più Bella del Carnevale di Venezia 2023

Ogni anno il concorso della Maschera più bella a Venezia è un appuntamento ambito. Durante tutti i giorni della festa infatti è installata una videocamera in Piazza San Marco, fulcro della manifestazione, attraverso la quale i partecipanti del concorso a tema Take Your Time for The Original Signs hanno registrato un breve video per mostrare la meraviglia del loro travestimento.

A vincere la maschera più bella per questo carnevale veneziano 2023, come abbiamo anticipato è stata una donna. Una 40enne francese,Karen Duthoit, originaria della regione di Lille. La sua maschera ha travolto tutti e ha conquistato ogni cuore, compreso quello del direttore artistico del Carnevale, Massimo Checchetto. La maschera in questione si chiama Astrostar ed è realizzata da centinaia di piccolissimi frammenti di specchi che rimandano chiaramente ai segni zodiacali, tema della gara.

A partecipare, ma anche solo a sfilare sono state centinaia di maschere e costumi a Venezia. Un vero e proprio trionfo e soprattutto forse il primo vero evento veneziano realizzato come prima della pandemia di Coronavirus. Tantissimi hanno partecipato al concorso, o hanno solo ammirato le meraviglie di Venezia che torna a respirare e vivere in allegria.

Un’avventura da vivere

Intanto ieri sera è stata eletta anche, come da tradizione, la nuova Maria, Beatrice Raffael, 23 anni, che ha conquistato questo importante titolo. E così, con questa meraviglia e tanta gioia, si è conclusa anche la nuova edizione 2023 del Carnevale di Venezia. Se ancora non ci siete mai stati è giunto il momento di organizzarsi per il prossimo anno.