Inizia “Quelle Brave Ragazze”: dove andranno in vacanza Mara Maionchi e amiche?

Siete pronti ad andare in vacanza con Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito? Ecco le avventure di Quelle Brave Ragazze

I programmi di viaggio che vengono trasmessi nel palinsesto televisivo sono ormai tantissimi. Da Pechino Express, che ha dato il via a questo particolare format, oggi l’offerta è molto ampia.

Fra le tante proposte si è imposto nel panorama Quelle Brave Ragazze, un viaggio che porta on the road tre personaggi molto particolari: Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Pronti a scoprire tutto sulla nuova avventura?

Quelle Brave Ragazze, Marisa Laurito entra nel team

Questa nuova edizione e Quelle Brave Ragazze vede l’abbandono di Orietta Berti e l’ingresso di Marisa Laurito. Un switch molto interessante che aggiunge ulteriore pepe all’avventura.

L’appuntamento con la prima puntata di Quelle Brave Ragazze è previsto per il 19 febbraio e andrà in onda in streaming su Now e in esclusiva su Sky ogni domenica. Grazie alle anticipazioni sappiamo che il van maculato rosa shocking trasporterà le meravigliose Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito alla scoperta di un luogo meraviglioso: il sud della Francia.

Come e dove si svolgerà l’avventura?

Come sempre le tre dive saranno in compagnia del loro autista tuttofare Alessandro Olivi e sempre sotto la sua supervisione si lasceranno andare a momenti di divertimento all’insegna del Girl Power.

Il format resta lo stesso dell’anno scorso: in ogni città in cui Mara, Sandra e Marisa approderanno dovranno fare delle esperienze particolari e delle vere e proprie missioni. Le tre ragazze saranno disposte a tutto. Si divertiranno e affronteranno delle esperienze insolite, quasi trasgressive in cui dimostreranno di essere delle vere e proprie icone. Ogni avventura verrà annunciato dallo squillo del tablet dove si leggeranno le missioni che dovranno compiere le 3 per portare a casa alcuni obiettivi. Tutto allo scopo di conoscere di più usi costumi e tradizioni della popolazione locale.



Quali sono le location principali?

Per quanto riguarda le location, il tour coinvolgerà luoghi meravigliosi del sud della Francia. Da Montecarlo, prima tappa di quest’anno, per arrivare poi a scoprire anche i campi di lavanda della Provenza e altri borghi misteriosi e affascinanti.

Insomma, il meraviglioso mondo de Quelle Brave Ragazze è tornato e ci permetterà di scoprire location pazzesche da segnare nella nostra agenda dei viaggi da fare. Ma ci mostrerà anche l’importanza di non smettere mai di viaggiare, di mettersi alla prova e di amare l’universo che ci circonda.