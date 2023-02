Un viaggio culinario attorno al mondo con Francesco Panella, siete pronti?

Sta per ricominciare, finalmente, uno dei programmi che unisce cibo e viaggi! Torna la nuova stagione di Little Big Italy con Francesco Panella

Programmi televisivi che parlano di cibo e di alimentazione italiana nel mondo ce ne sono tantissimi. Uno dei format però che ha convinto di più è Little Big Italy con Francesco Panella.

Il conduttore raggiunge luoghi lontani nel mondo dove degli expat, italiani ormai trasferiti lontani da casa, portano Francesco a mangiare nei migliori ristoranti italiani. Almeno secondo loro. Bene, ora l’avventura è pronta a ricominciare.

Quando inizia la nuova stagione di Little Big Italy

A partire da questa sera, lunedì 13 febbraio, alle 21.25 su canale Nove ricomincia l’avventura attorno al mondo alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero insieme a Francesco Panella. Little Big Italy, costretto a fermarsi per lungo tempo per via della pandemia, ha riacceso i motori e quindi siamo tutti pronti a ripartire.

Dove si svolgeranno le puntate?

Se vistate chiedendo quali sono le città e i luoghi più interessanti dove si andrà questa volta tenetevi forte perché la prima puntata sarà in una location speciale: Medina di Marrakech. Siamo nel cuore del Marocco dove ci aspetteremmo di tutto, tranne che sentire profumi e sapori italiani… e invece! anche qui troveremo infatti 4 incredibili ristoranti che portano la cucina nostrana lontana da casa. Il viaggio poi prosegue verso Nashville per poi tornare in Europa, precisamente a Budapest e Dublino.

Come funziona?

Il format di successo non si cambia. Francesco viene guidato da tre italiani che vivono nella città dove si svolge la puntata in questione e inizia a scoprire quali sono, secondo loro, i migliori tre ristoranti italiani in loco. Torna il voto del “primo impatto”, ossia quello che si dà all’atmosfera del locale. Poi si prosegue con il giudizio dei tre piatti e si concluderà con il voto dell’italianità che, sommandosi agli altri voti, darà vita alla classifica definitiva che decreterà il vincitore.



Insomma, il modus operandi non cambia, ma ciò che si modifica sono le città che andremo a conoscere e le destinazioni che ammireremo, capendo anche il perché i nostri compaesani hanno deciso di lasciare l’Italia per raggiungere queste mete così lontane!