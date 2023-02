Verona città dell’amore: 5 giorni di festa degli innamorati, tra spettacoli e cultura

Da non perdere l’evento Verona città dell’amore, con 5 giorni di festa dedicata agli innamorati, tra spettacoli e cultura. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Non c’è luogo migliore di Verona per celebrare l’amore e la festa degli innamorati. La città di Romeo e Giulietta è una delle destinazioni in assoluto più romantiche d’Italia e a San Valentino propone un ricco programma di eventi.

La città ha una vastissima offerta di cultura, arte, storia, tradizioni e spettacoli. Tra i suoi magnifici monumenti, i palazzi storici, le ville, i castelli, le aree archeologiche, le piazze e la casa di Giulietta con il suo famosissimo balcone, Verona è la città ideale per un romantico viaggio di coppia.

Con la manifestazione Verona in Love, questa offerta si fa ancora più ricca, con ben cinque giorni di festa, tra iniziative culturali e spettacoli. Un motivo in più per visitare la città veneta. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Verona città dell’amore, 5 giorni di festa degli innamorati

Torna Verona in Love, manifestazione tutta dedicata alla festa degli innamorati che si terrà in città per ben 5 giorni, dal 10 al 14 febbraio, e non solo nel giorno di San Valentino. Una grande iniziativa di cultura, spettacolo e bellezza, tutta dedicata all’amore e promossa dall’amministrazione comunale.

Tra le vie e nelle piazze della città di Romeo e Giulietta si svolgeranno i numerosi eventi in programma. I luoghi principali coinvolti nella manifestazione saranno la centrale Piazza dei Signori, la Loggia di Fra’ Giocondo, il Cortile Mercato Vecchio e il Cortile del Tribunale. Sono previsti, poi, appuntamenti nei teatri, nei musei, nella biblioteca e nelle altre zone della città.

Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio, andranno in scena “cinque giorni dedicati all’esaltazione dell’amore per parlare di arte, musica, cultura, società e quotidiano, nell’idea che sia necessario dare forma alle passioni, raccontarle, portarle in scena, per rendere la narrazione sull’amore e l’amore stesso memorabile”, ha spiegato Marta Ugolini, assessora comunale alla Cultura e al Turismo di Verona.

Il programma

Verona si trasformerà in Città dell’Amore nei giorni di Verona in Love, con tante iniziative speciali ed esperienze da fare in coppia, alla scoperta delle bellezze della città. La manifestazione include anche eventi dedicati al volontariato, con il tema “l’amore è un dono”, un mercatino e una mezza maratona per le strade di Verona, toccando tutti i luoghi iconici. Nei giorni di festa ai Musei Civici di Verona si pagherà un solo biglietto per due ingressi.

Per l’inaugurazione di venerdì 10 febbraio, è prevista al giornata “Rose“, tutta dedicata alle donne, all’empowerment femminile e alla lotta contro la violenza di genere. Gli appuntamenti si terranno sul palco principale allestito nel Cortile Mercato Vecchio, che nei giorni della manifestazione ospiterà incontri e spettacoli, tutti a tema amore.

Nei giorni di Verona in Love sono in programma incontri con autori, talk, spettacoli di danza e teatro, concerti di musica dal vivo e dj set.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo al sito web ufficiale della manifestazione: lovinverona.com

