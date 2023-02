Biglietto Pass Accompagnatore: con questo puoi viaggiare gratis con un’altra persona

Si chiamano Pass Accompagnatore e a volte le compagnie permettono di utilizzarli come una sorta di 2×1 dove si compra un biglietto e se ne riceve uno uguale in omaggio.

Un sistema perfetto per viaggiare in coppia o con un amico e garantire un risparmio netto del 100%. Magari si può pensare di dividere solo quel biglietto pagato e risparmiare così entrambi.

Spesso questi ticket sono legati alle carte di credito che vengono utilizzate, delle promozioni pensate solo per alcuni viaggiatori e solo per alcune modalità di acquisto.

Il ticket accompagnatore

Per l’occasione quindi è la compagnia Southwest che ha scelto di offrire la possibilità per ottenere un pass da utilizzare fino al 2024. Si tratta di un’offerta disponibile per tutti coloro che prenoteranno un biglietto entro il 13 marzo.

Riceveranno un pass gratuito e 30 mila punti sulla carta che non scadranno e che permetteranno di effettuare delle spese particolari, avere prodotti in omaggio o dei vantaggi sulla propria offerta. Questo sistema vale sia per le carte Plus, Premier e Priority ma ha tariffe differenti in base a quello che si sceglie.

Il pass di accompagnatore permette di volare con l’altra persona ogni volta che questa acquista un volo, ovviamente sono escluse tasse e commissioni ma si parla di pochi euro per ogni viaggio, niente di strabiliante. I pass possono essere nominativi ma anche cambiare nel tempo fino a 3 volte.

Come è possibile ottenere altri pass per i viaggi

I viaggiatori possono anche ottenere un pass con 100 voli o 135 mila punti, questi due sistemi sono sicuramente più lunghi ma sono comunque un’ottima opportunità anche perché ci sono tra le altre cose anche una serie di premi da abbinare. L’azienda ha avuto una perdita molto ingente durante il periodo natalizio con ripercussioni sui passeggeri ed enormi disservizi. Questo è anche un modo per scusarsi di tutti i problemi causati.

Il Dipartimento dei trasporti ha anche aperto un’indagine interna per comprendere cosa fosse accaduto. Andranno esaminate le cause e anche la ripercussione diretta sui viaggiatori. Intanto questa nuova opportunità è sicuramente molto interessante per tutti coloro che desiderano prendere parte a un viaggio praticamente gratuito con qualcuno. Le modalità e tutti i dettagli sono riportati sul sito ufficiale, sono sempre frequenti le campagne promosse dall’azienda per ottenere sconti e altri vantaggi simili. Con questo trucco potete anche trovare sempre voli gratis.

La compagnia resta comunque perfettamente sicura e ideale per esplorare molte mete non solo negli Stati Uniti. I disservizi hanno riguardato ritardi e problemi organizzativi che hanno causato problemi in termini di tempistiche ai viaggiatori.