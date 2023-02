Vuoi incontrare la famiglia reale? Ora puoi farlo con il Coronation Big Lunch

Se avete sempre sognato di vedere dal vivo la famiglia reale, questa è l’occasione perfetta per farlo, durante il Coronation Big Lunch.

Si tratta di uno degli eventi più attesi di tutti i tempi perché di fatto è aperto a tutti quindi è un’occasione pubblica a cui non partecipano solo le personalità più famose.

Sarà un fine settimana molto intenso che si svolgerà dal 6 all’8 maggio, giorni di festa con manifestazioni, spettacoli, eventi comunitari. L’occasione? L’incoronazione di Re Carlo e della Regina Consorte Camilla.

Il Coronation Lunch

Questo è uno degli eventi più importanti del Regno che non si ripeteva da un secolo praticamente, quando fu incoronata la Regina Elisabetta. Una tradizione strana, che viene eseguita dopo l’incoronazione, peccato che questa cada nella maggior parte dei casi dopo il decesso di un genitore e non porti proprio lo spirito al massimo.

La cerimonia più importante di tutte però sarà quella che si svolgerà il 6 maggio all’Abbazia di Westminster quando potranno accorrere tutti e partecipare. Buckingham Palace ha fatto sapere che ci saranno eventi in ogni parte della città e del Regno, in questo modo tutti potranno partecipare alla lieta notizia, anche coloro che non si possono allontanare. Ci sarà un momento storico di grande rilevanza con un concerto speciale il 7 maggio. Questo sarà trasmesso in diretta in tutto il Paese. Lo stesso giorno avverrà il Coronation Big Lunch.

Tutte le comunità praticamente condividono il cibo insieme come segno di festa. Questo pranzo dell’incoronazione è un vero atto nazionale e tutti mangiano e bevono insieme quindi anche Sua Maestà siede a tavola con gli altri. Il paese ha partecipato all’evento l’ultima volta nel 1953 quando fu incoronata la Regina Elisabetta II. In quell’occasione le strade si inondarono letteralmente di un fiume di gente.

Potete trovare stuzzichini, torte, panini, tutto gratis. L’evento dei 7 maggio si terrà in città con una grande festa, come si legge nel comunicato: “Le loro maestà il re e la regina consorte – si legge nel comunicato stampa di Buckingham Palace – sperano che il fine settimana dell’incoronazione offra l’opportunità di trascorrere del tempo e festeggiare con amici, famiglie e comunità in tutto il Regno Unito, i regni e il Commonwealth. Le Loro Maestà non vedono l’ora di celebrare l’occasione con il pubblico per tutto il 2023”.

Un maxi evento per gli inglesi ma anche per le migliaia di turisti che accorreranno da ogni parte del mondo per vedere il nuovo Re e soprattutto l’incoronazione ufficiale che, come è chiaro, avviene diversi mesi dopo rispetto a quella ufficiosa.