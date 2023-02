Anticipazioni Masterchef: la prova in esterna è da brividi

Cosa succederà nella nuova puntata di Masterchef Italia che andrà in onda questa sera, 2 febbraio.

Si prepara una nuova puntata di Masterchef Italia per questa sera, giovedì 2 febbraio, e dalle anticipazioni abbiamo scoperto che ci sarà la prova in esterna e sarà da brividi!

Quella di questa sera sarà una puntata classica di Masterchef in cui scopriremo chi andrà avanti e chi invece dovrà fermare qui la sua corsa. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni che abbiamo reperito per voi.

Come si svolgerà la nuova puntata di Masterchef

La puntata di Masterchef Italia di oggi, giovedì 2 febbraio, inizierà con la Golden Mystery Box. La particolarità di questa scatola non è solo che gli ingredienti sono nascosti, ma che chi vince ha la possibilità di accedere subito alla balconata e alla temuta prova in esterna. Tema della prova saranno le “radici” e quindi ci saranno degli ingredienti di terra che i concorrenti dovranno trasformare per suscitare emozioni nostalgiche e onorare la tradizione culinaria nostrana.

Subito dopo, per chi non avrà conquistato la salvezza, ci sarà l’Invention Test a tema pasticcieria con lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto. La prova, come sempre, creerà scompenso e agitazione.

Le anticipazioni sulla prova in esterni, da brivid

Entrando nel vivo della Prova in Esterna di Masterchef, l’abbiamo definita da brividi per due motivi. Il primo è, come sempre, che questa tipologia di esercitazione è sempre spaventosa perché lavorare in brigata non è come essere soli. Secondariamente la location scelta è la Valle D’Aosta e le sue vette come il Cervino. La tradizione la farà ancora da padrona visto che qui, in un solo piatto, si possono trovare storie antiche anche di popoli e paesi differenti. Chiaramente la squadra perdente affronterà il Pressure Test sempre a tema radici e dovranno cucinare un alimento tipico della cucina nostrana al meglio.

Come proseguirà la puntata con il Pressure Test?

Come sempre, i componenti della squadra che uscirà sconfitta torneranno in cucina con un grembiule nero e dovranno dare prova di padroneggiare la cottura di un tipico alimento italiano nel corso del Pressure Test. Chi non si dimostrerà all’altezza sarà costretto ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Quella di giovedì 2 febbraio sarà quindi una puntata da brividi per l’altitudine, ma anche per l’importanza dei singoli piatti che verranno preparati e che devono essere rispettati e cucinati sempre con amore.