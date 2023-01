Isola dei Famosi 2023: l’ex di Uomini e Donne si candida come naufrago?

C’è un ex partecipante molto famoso di Uomini e Donne che potrebbe arrivare all’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi è un programma televisivo Mediaset che, da anni, colleziona tantissimi successi in termini di share e ascolti. Si tratta di una avventura sotto forma di reality in cui alcuni personaggi famosi vengono lasciati su un’isola nel cuore dell’Honduras e devono riuscire a cavarsela da soli.

Ovviamente le dinamiche sono sempre piuttosto particolari tra i concorrenti e non mancano storie d’amore così come litigi. Ma quello che oggi ci interessa è il fatto che un ex volto storico di Uomini e Donne abbia mostrato il suo interesse nei confronti della partecipazione al programma.

Giorgio Manetti torna a far parlare di sé

Stiamo parlando di Giorgio Manetti, ex fidanzato storico di Gemma Galgani che, proprio nello studio di Maria De Filippi, ha consacrato per sempre il suo volto ad essere riconosciuto da tanti.

Giorgio torna a Uomini e Donne?

Intervistato dal settimanale Nuovo TV, l’ex partecipante di Uomini e Donne, ha spiegato prima di tutto che gli piacerebbe tornare nella trasmissione. Soprattutto ora che la sua storia d’amore con Caterina, l’ex fidanzata toscana con cui era andato anche a convivere, è finita. Tuttavia Giorgio ha anche sollevato alcune perplessità in merito al programma perché i partecipanti di oggi sembra che, invece di parlare di amore, si concentrino invece su cose che – a suo parere – sono assolutamente frivole. Il problema quindi non sarebbe Gemma ma proprio il mood comportamentale di tutti i partecipanti.

E Gemma?

Sulla Galgani, Manetti poi ha dichiarato che secondo lui in certi momenti non si comporta in maniera adeguata alla sua età.

Giorgio all’Isola dei Famosi?

Tornando poi alla curiosità per il programma dell’Isola dei Famosi, l’ex partecipante di Uomini e Donne ha spiegato che gli piacerebbe partecipare. Anche proprio per farsi conoscere per quello che è. Giorgio per tanto tempo è sempre stato solo ed unicamente interpellato per parlare a proposito del programma e della sua ex fidanzata, Gemma. Tuttavia il suo modo di vivere e di comportarsi è sempre stato piuttosto particolare e finalmente vorrebbe avere la possibilità di raccontarsi al pubblico per chi si sente realmente di essere.

Chissà se sarà proprio L’Isola dei Famosi la location giusta per dare a Giorgio la possibilità di ritornare in televisione e farsi apprezzare in tutta la sua umanità. Noi, fan del programma, lo speriamo!