Gli edifici più spettacolari al mondo: l’Europa batte tutti

Ogni città è caratterizzata da tante bellezze, ma sicuramente tra queste è impossibile non notare quelle di tipo architettonico che hanno un’importanza veramente speciale.

Ci sono chiese, castelli, palazzi ognuno con una sua identità che permette di diversificare i luoghi ma anche di capire subito qual è l’essenza del posto che visitiamo.

Proprio per questo motivo la società Angi ha scelto, sulla base delle recensioni presenti su Tripadvisor per gli edifici di 132 paesi al mondo, di redigere una classifica con i 10 più gettonati di sempre e quelli che sono ritenuti a gran voce i più belli al mondo.

Gli edifici più belli al mondo

L’Europa sicuramente in questa classifica dimostra non solo di avere grande fascino e una storia incredibile ma anche di essere una delle mete più amate in assoluto, perfetta per i viaggiatori da tutto il mondo e con un primato molto interessante.

Al decimo posto della classifica si posiziona il Castello di Schönbrunn a Vienna, famoso non solo per essere un luogo ricco di fascino da visitare assolutamente quando siete in città ma anche perché è un po’ il simbolo della monarchia e anche la residenza della principessa Sissi. Oggi è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ha un grande valore storico ed è di grande pregio architettonico.

Al nono posto si colloca la Francia e in particolare la Basilica del Sacro Cuore di Parigi che è posizionata in cima alla città. Questa offre infatti una vista spettacolare su tutta Parigi, soprattutto di sera quando si vede brillare la Torre Eiffel in lontananza. L’edificio venne costruito nel 1875 e ancora oggi è uno dei vanti della città. A seguire si colloca l’India con il Taj Mahal, tra i più importanti al mondo e un’opera architettonica molto particolare sia per la sua struttura che per i materiali che sono stati impiegati, in modo specifico soprattutto per gli interni.

Settimo posto per Istanbul e la Moschea Blu, famosa in tutto il mondo come capolavoro di architettura ottomana, forse il più celebre in questo senso. La bellezza lo rende uno degli emblemi internazionali ed è quindi doveroso vederlo almeno una volta. Sesto posto per la Basilica di Notre Dame in Canada, un edifico meno famoso degli altri ma altrettanto bello e soprattutto oggetto di grande attenzione per la sua particolarità architettonica.

Al quinto posto abbiamo la stazione di New York, la Grand Central Terminal che è gigantesca, la più estesa al mondo con ben 67 binari e anche una costruzione che risale al 1913 e che oggi è tra le più incredibili con un campo da tennis al suo interno. Al quarto posto c’è la Gran Mosche di Abu Dhabi dallo sfarzo veramente particolare, costruita con il supporto di 1300 artigiani solo per le rifiniture.

Le prime 3 classificate

Al terzo posto troviamo la Tenuta Biltmore che si trova in Carolina del Nord, un edificio immenso con un’estensione spettacolare che vanta 250 stanze, una tenuta, un’azienda agricola e 8000 acri di terreno. Al secondo posto invece la Cattedrale Notre Dame di Parigi, essenza della città stessa e vanto per l’intera Europa. Al primo posto un’altra conferma tutta Europa ovvero la Sagrada Familia di Barcellona, una delle opere più iconiche di Antoni Gaudì, da togliere il fiato.