Il balcone più famoso al mondo? Ora diventa a pagamento

Questo è l’anno dei rincari per i viaggiatori. Non solo per quanto riguarda i biglietti per i trasporti che sono aumentati ma anche per le novità che prevedono ticket di ingresso nuovi e aumenti per la tassa di soggiorno.

In particolare, una novità di settore, è proprio il pagamento di un biglietto per il balcone più famoso al mondo, che si trova proprio in Italia.

Parliamo della casa di Giulietta a Verona, oggetto della tragedia di Shakespeare e luogo preso d’assalto dai viaggiatori di tutto il mondo, tanto da contare fino a 2 milioni di visitatori l’anno.

La casa di Romeo e Giulietta diventa a pagamento

A partire da dicembre c’è stata una prova che ha previsto il pagamento di un ticket di ingresso fino a gennaio. La casa di Giulietta però sarà a pagamento anche in occasione di San Valentino, per la settimana del 14 febbraio.

Il Comune di Verona, dopo aver dibattuto a lungo sulla questione, ha scelto di trasformare l’ingresso al cortile da gratuito a pagamento. Quel balcone in via Cappello 23 è ormai celebre ovunque e quindi oggetto di grande attenzione. Per il momento non c’è un’ufficialità a lungo termine ma il ticket, dopo tutte queste sperimentazioni, sarà sicuramente fisso.

Sono anni infatti che si dibatte sulla questione anche per motivi di sicurezza, per la folla che ogni giorno assedia tutta la zona. Ad oggi l’ingresso era gratuito ma ora per ammirare il balcone degli innamorati bisognerà pagare. L’ingresso sarà dal Teatro Nuovo di Verona quindi passando internamente al teatro. Questo stimolerà anche l’acquisto dei biglietti proprio per visitare il teatro stesso.

L’Amministrazione locale sembra soddisfatta della nuova modalità anche per motivi di sicurezza perché in questo modo si evitano disservizi. L’obiettivo quindi è regolare al meglio il flusso di turisti e anche smaltire meglio i visitatori, distribuendoli correttamente in tutta la zona e su un perimetro strutturato con un ingresso e un’uscita appositi.

Quanto costerà il biglietto d’ingresso

Il balcone di Romeo e Giulietta è diventato molto famoso non solo perché l’opera di William Shakespeare è ovviamente la tragedia per eccellenza ma anche per le vicende storiche del palazzo. Questo edificio era dal principio della famiglia Dal Cappello. Tra il 1600 e il 1800 il palazzo divenne un albergo e poi fu acquistato dal Comune di Verona ma era molto degradato.

Una volta sistemato da Antonio Avena e grazie al successo della Metro Goldwin Mayer su Romeo e Giulietta e sulle ambientazioni relative, il Comune collocò proprio nel palazzo il balcone famoso. Da quel momento è stato un boom di visite.

Il nuovo ticket di ingresso sarà di 6 euro a persona, si entrerà nel foyer del teatro e poi si arriverà alla Casa con il museo e quindi si potrà ammirare il balcone. Il percorso finirà in via Cappello. Al momento non c’è la firma alla delibera definitiva che impone il ticket a lungo termine ma la direzione è quella visto che dopo il periodo di prova si è scelto di prolungarlo ulteriormente a febbraio.

Potranno entrare 120 persone alla volta, quindi sarà gestito il percorso diversamente. Successivamente il costo di accesso sarà di 2 euro per visitare solo il balcone.