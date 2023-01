Da non perdere: ora dormire nella villa di The White Lotus non è un sogno ma realtà. Tutte le informazioni utili.

Ora potete dormire in un luogo da sogno che è stato protagonista della seconda stagione della serie tv di successo The White Lotus. Si tratta di una splendida villa e si trova in Italia, in Sicilia, per la precisione.

Stiamo parlando di Villa Tasca, una splendida dimora storica a ridosso dl centro di Palermo, non lontana da Palazzo dei Normanni e dalla Cappella Palatina.

È una sontuosa villa del XVI secolo, circondata da un parco rigoglioso. Qui sono state girate alcune scene di The Whote Lotus ambientate in Sicilia. La serie tv di successo, vincitrice di due premi ai Golden Globes 2023: uno alla miglior miniserie e uno alla miglior attrice non protagonista, assegnato a Jennifer Coolidge.

Villa Tasca è in affitto su Airbnb, nella sezione Luxury del sito. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Dormire nella villa di The White Lotus non è un sogno ma realtà

Sognate di dormire nella spettacolare villa siciliana che avete visto nella seconda stagione della serie di HBO The White Lotus? Ebbene, potete farlo e già da qualche tempo. La splendida villa del XVI secolo si trova a Palermo, si chiama Villa Tasca e fa parte delle dimore storiche che potete affittare nella sezione Luxury di Airbnb. Per un soggiorno da sogno.

La villa è realizzata in stile neoclassico e fa parte di una tenuta con oltre otto ettari di parco. Il parco è accessibile al pubblico, pagando un biglietto di ingresso. Mentre la villa è circondata da un giardino rigoglioso, che garantisce la giusta privacy.

Villa Tasca accoglie i suoi ospiti con una doppia scalinata che conduce al piano nobile. Qui si trovano il soggiorno a la sala da pranzo per 10 persone, con soffitti molto alti, ampie finestre, pavimenti in pietra lucida ricoperti da grandi tappeti di pregio e pareti decorate con affreschi paesaggistici, che compaiono anche nella sigla iniziale di The White Lotus.

Al piano superiore si trova la zona notte, con quattro camere da letto, ciascuna con bagno privato. Ogni stanza è dotata di mini-bar, televisione e aria condizionata. Mentre i bagni sono in marmo.

Gli ambienti di Villa Tasca sono arredati con oggetti d’arte e di design italiano, alle pareti sono appesi quadri e ritratti in cornici dorate, mentre gli armadi sono in legno intarsiato.

La villa è offre anche una sala da biliardo, una sala per musica e balli con pianoforte, un bar in stile inglese, un ascensore, servizio wi-fi e uno staff a completa disposizione. Mentre nel giardino si trovano la piscina, il laghetto dei cigni, una sala da pranzo all’aperto per 8 persone, il giardino degli agrumi, il giardino botanico, una serra e il parcheggio.

Quanto costa affittare Villa Tasca per una notte? Il prezzo è di 5.500 euro. Una cifra sicuramente impegnativa ma che vale assolutamente per il pregio e la bellezza della struttura. Affittandola in più persone riuscirete a mettere insieme la somma richiesta. Per concedervi un soggiorno da favola.

Per ulteriori informazioni sull’affitto di Villa Tasca a Palermo rimandiamo alla pagina della struttura su Airbnb Luxury.