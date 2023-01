Le destinazioni da sogno per il 2023: la classifica ti lascerà senza fiato

Ogni anno viene stilata una classifica con le migliori città da visitare a anche per il 2023 arriva quella ufficiale con destinazioni molto gettonate e altre meno che meritano attenzione.

Può essere un modo unico per cogliere quella che sarà la vostra prossima destinazione grazie al team di esperti di Resonance Consultancy che dopo un’indagine approfondita ha pubblicato la top ten delle migliori destinazioni dell’anno.

A sorpresa è stata anche eletta una città onoraria che quest’anno è Kiev, per la resilienza in un momento così difficile e complesso.

La top 10 delle destinazioni 2023

Iniziamo dalla decima classificata, una città Europea colorata, animata e molto famosa. Da sempre in prima linea in tutte le classifiche per i viaggiatori di tutto il mondo ovvero Amsterdam. La capitale dei Paesi Bassi è da sempre molto apprezzata, non solo per i suoi spunti più famosi come il Quartiere a luci rosse più noto al mondo e la legalizzazione delle droghe leggere che in Europa attira ancora moltissimo pubblico ma anche per i suoi scorci, i musei spettacolari, i canali e una vita molto interessante.

Al nono posto si posiziona invece la città di Singapore che spicca non solo come polo finanziario dell’Asia ma del mondo. Una città ai vertici in diversi campi che si è impegnata particolarmente nel campo dell’ecologia negli ultimi anni, diventando sempre più attrattiva per i turisti di tutto il mondo.

Tornando in Europa troviamo all’ottavo posto la capitale spagnola, Madrid. Una città bellissima, di arte e cultura, in grado di reinventarsi continuamente. Proprio dopo il duro colpo legato al covid è stata in grado ancora una volta di rialzarsi a testa alta, valorizzando il suo incredibile patrimonio artistico e naturale. Al settimo posto c’è l’Italia con Roma. La capitale è da sempre uno dei luoghi più amati e famosi di tutto il Paese, per il suo cibo, l’ospitalità, la bellezza architettonica ma anche i monumenti e la storia. La capitale della cultura e del cinema, culla dell’intero occidente.

Troviamo alla posizione numero sei Barcellona, con la Spagna che conquista quindi due posizioni in tutta la classifica. Qui il clima mite, le bellezze, il mare sono solo alcune delle maggiori attrattive che la rendono anno dopo anno la meta perfetta non solo per i più giovani ma anche per i senior.

Quinto posto a Dubai che negli ultimi anni ha raggiunto una posizione fissa come destinazione turistica per i viaggiatori di tutto il mondo. Questa città che affaccia sul Golfo Persico è molto amata per le piscine, i rooftop e il lusso in generale. In essa esistono molteplici contraddizioni eppure dopo la spinta dell’EXPO 2020 è diventata una meta molto ambita dai vip. Il Giappone arriva al quarto posto con Tokyo, sede delle Olimpiadi 2021. Una città dove c’è un elevatissimo numero di ristoranti e cucine da tutto il mondo e dove la sicurezza è ai massimi livelli. Qui è possibile divertirsi e anche fare tanto shopping.

Il podio della classifica

Al terzo posto del podio troviamo la città di New York, la metropoli per eccellenza, il sogno americano. Un luogo fatto di sogni ed esperienze, che anche durante la pandemia ha avuto il tempo e il modo di rinnovarsi e ora è pronta ad accogliere i turisti. Al secondo posto troviamo la città dell’amore, Parigi. Capitale del lusso, della moda, della storia ma anche dell’innovazione. Non si può viaggiare e non visitare Parigi che è sempre una buona idea, in ogni stagione.

Al primo posto assoluto della classifica troviamo una città che non è nuova né per la classifica né per i primi posti ovvero Londra. La capitale britannica è molto famosa, la meta più visitata in assoluto di tutto il mondo e in prima linea in questa classifica da ben sette stagioni. Nonostante il periodo difficile del covid e l’uscita dall’Europa ha saputo difendersi egregiamente e ora sembra essere tutto alle spalle dal punto di vista turistico.