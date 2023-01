I teatri più belli al mondo sono tutti in Italia: capolavori da visitare

L’Italia è il tempio della cultura e come tale vanta alcuni dei teatri più belli e importanti al mondo. Famosi non solo per l’architettura e quindi l’estetica ma anche per essere una vera e propria culla dell’arte.

Da Nord a Sud del Paese sono tantissimi e prestigiosi, hanno fatto la storia e ancora oggi rappresentano dei punti fermi nella storia della nazione.

Alcuni di questi hanno ospitato i più grandi artisti al mondo nel campo della musica, del canto e della danza e ancora oggi riescono a ospitare intere generazioni.

I teatri più importanti in Italia

Ci sono quelli grandi e famosi come quello di Napoli ma ci sono anche teatri minori, più piccoli, altrettanto spettacolari per quello che rappresentano e per il loro valore storico e architettonico. Tra i teatri più incredibili in Italia c’è quello dei Principi di Carignano che è il più antico di Torino, da non confondere con quello più famoso. Questo teatro infatti non è molto grande, non arriva a mille persone, ma ha un valore storico di grande importanza.

Poi c’è il teatro di Asti che è nel cuore del centro storico ed è il Vittorio Alfieri, in grado di accogliere circa 700 spettatori tra musica, danza e arti in generale. Tra le grandi opere dell’Italia spicca il Teatro Olimpico di Vicenza commissionato dall’Accademia Olimpica addirittura nel 1580. Il Teatro Comunale di Ferrara invece fu costruito tra il 1773 e il 1797, questo si trova nelle vie del centro ed è molto particolare grazie ai suoi decori che lo rendono sicuramente differente da tutti gli altri.

Il Teatro Farnese di Parma è stato voluto da Ranuccio I con l’intento di celebrare la grandezza, lo sfarzo e quindi anche per questo è così particolare nell’estetica. Venne distrutto durante i bombardamenti e poi fu ricostruito in chiave sicuramente più moderna. Anche Venezia vanta un teatro di tutto rispetto, La Fenice, che si trova a San Marco praticamente in pieno centro. Questo è molto famoso perché qui si tiene ogni anno il Concerto di Capodanno.

In Friuli Venezia Giulia si trova invece il Politeama Rossetti, famoso per essere il teatro Stabile, a Firenze invece si trova il Teatro della Pergola molto famoso per la sua storicità, voluto da Ferdinando Tacca e oggi fondamentale punto di riferimento per la Fondazione Teatro della Toscana. In Umbria invece un gioiello è il Teatro di Perugia, Morlacchi. Da non dimenticare anche il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno in stile neoclassico.

I teatri più spettacolari d’Italia

Uno spettacolo tutto italiano è sicuramente il Teatro dell’Opera di Roma, che ospita ben 2200 persone a sedere. Infine da citare il Teatro San Carlo di Napoli, la struttura più antica del mondo di questo tipo ad essere ancora in attività. Può ospitare oltre 3000 persone e vanta una scuola di danza ancora oggi attiva e anche delle posizioni eccellenti per le sedute e l’estetica. Queste sono le capitali della cultura da visitare assolutamente.

Tra i teatri da visitare c’è sicuramente la Scala di Milano, che non ha bisogno di molte presentazioni essendo uno dei teatri più famosi al mondo. Voluto da Maria Teresa d’Austria e inaugurato nel 1778 fu un teatro d’opera da subito di grande prestigio, nel cuore della città, dove esordì Giuseppe Verdi e dove nel tempo sono state ospitate stelle del calibro di Maria Callas e Carla Fracci.