Le compagnie aeree più puntuali del mondo: la nuova classifica

Viaggiare in aereo comporta sempre qualche rischio, non per la sicurezza, quanto per la perdita di tempo. Infatti capita facilmente che i vettori siano in ritardo.

Se per alcune compagnie questa è un’evidenza che può capitare di tanto in tanto, per altre sembra essere praticamente un’abitudine, non proprio allegra.

Un ritardo non è solo fastidioso perché comporta dei disagi e causa stanchezza ma può essere anche un deficit dal punto di vista organizzativo. Se si hanno dei treni da prendere o delle coincidenze aeree diventa un pasticcio.

Le compagnie aeree più puntuali

Parlando di efficienza e puntualità sono state invece elette le regine dei cieli, quindi quelle compagnie che non solo sono puntuali in partenza e in arrivo ma che sono anche eccellenti, quindi che si sono distinte in qualche modo.

Il 2022 non è stato un anno facile per l’aviazione, in primo luogo la ripresa dopo il covid che ha determinato un vero e proprio boom, con un quantitativo di passeggeri e voli non proprio atteso. Questo ha portato chiaramente ad ulteriori problemi che si sono aggiunti già ai ritardi normali.

Nonostante questo la classifica di Cirium prende in considerazione tutti i fattori e determina a gran voce la prima classificata, la Delta Air Lines esempio di puntualità. Questa compagnia che opera in Nord America si è distinta per la loro operatività vincendo anche il Cirium Platinum Award.

Vengono considerati nello specifico: puntualità in arrivo e partenza, complessità operativa, capacità della compagnia aerea nel limitare i disagi. Tutti aspetti che sono determinanti per il lavoro e per chi vola. Nel 2022 per quanto riguarda i vettori puntuali si sono distinti anche la compagnia brasiliana Azul e la giapponese Japan Airlines, mentre per le compagnie low cost la Star Flyer con il 95% dei voli in orario.

Per quanto riguarda invece l’esperienza in aeroporto, considerando tanti parametri diversi quindi non solo la puntualità, al primo posto si è posizionato il Tokyo Haneda, l’aeroporto più efficiente al mondo con il 90% delle partenze in orario, seguito da Kempegowda International Airport in India e dal Salt Lake City International Airport, sito negli Stati Uniti.

Le compagnie europee

Guardando all’Europa, proprio quella che ha subito il disastro di questa estate per i voli e i ritardi, gli aeroporti senza personale e le cancellazioni, la prima è risultata Iberia con uno score dell’86% in termini di puntualità.

A seguire Air Europa con l’84% dei voli puntuali e poi Iberia Express e Vueling. Per trovare una compagnia italiana bisogna guardare al settimo posto dove si posiziona Ita Airways con otto voli su dieci classificati.