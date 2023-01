La suite segreta dei Reali si nasconde all’interno di questo gate

I reali sono avvolti da molti misteri ma uno dei più interessanti riguarda proprio il mondo dei viaggi. Abituati a vivere di comfort e ricchezze, hanno tanti segreti da svelare.

Non a caso il lusso non riguarda semplicemente le grandi cose, come le ville e i castelli da sogno, ma anche la vita pratica di tutti i giorni.

Una delle curiosità particolari, che è stata svelata nel corso di un documentario apposito, racconta della lounge segreta in aeroporto dedicata unicamente ai reali.

Lounge per la famiglia reale

Questa lounge è come una grande suite, con comfort di ogni tipo, da cibo stellato a champagne di ogni tipo. L’obiettivo è rendere confortevole ogni spostamento e quindi poter dare ai viaggiatori ogni cosa. È destinata alla famiglia reale inglese ma anche ai reali nel mondo che si trovano a transitare in questo spazio ed è accessibile anche per vip e personalità celebri in generale.

La suite è incredibile, enorme, nascosta, perfettamente sicura e ovviamente molto costosa. Si trova nell’aeroporto di Heathrow e nel documentario Secrets of the Royal Flight si svela esattamente dove è posizionata, ovvero nel terminal cinque. Questa è nascosta dietro una porta di servizio comune, proprio per non dare nell’occhio e non attirare attenzione. Oltre agli arredi di lusso sono presenti chef Michelin, maggiordomo privato per ognuno e ogni possibile servizio.

Il documentario completo è disponibile sia su Amazon che su Channel 5 e permette veramente di scoprire ogni dettaglio sulla vita dei reali e in particolare ciò che riguarda il loro modo di viaggiare. Ad esempio, hanno sempre un doppio bagaglio, uno con i capi per le occasioni speciali e un altro dedicato alle emergenze, ovvero in caso di lutto.

Questa regola è stata introdotta in seguito al decesso del padre della Regina Elisabetta, poiché non avendo vestiti adeguati, dovette mostrarsi in pubblico con degli abiti colorati che soprattutto in quelle occasioni non sono consoni. Proprio la Regina è stata una grande viaggiatrice, utilizzando non solo l’aereo privato della famiglia reale. Ha praticamente fatto il giro del mondo tantissime volte e visitato 117 paesi nel mondo, alcuni anche diverse volte.

La Windsor Suite

Per quanto riguarda la lounge questa viene utilizzata dalla famiglia reale e da altre personalità di spicco, anche la mamma di Meghan Markle ha utilizzato la suite quando ha viaggiato in Gran Bretagna per il matrimonio della figlia. Gli addetti alla sicurezza hanno rivelato che non c’è reale nel mondo che non sia passato di lì.

Addirittura si parla di due lounge differenti, una propria della famiglia reale e quindi privata e un’altra destinata anche agli ospiti. Con i medesimi livelli di servizio ma il pagamento di una quota di ingresso pari a 3300 sterline. Ci sono tanti racconti a proposito, come Harry che la utilizzava poco prima dell’aereo e William e Kate che arrivavano in gruppo.

Ovviamente di storie ce ne sono sempre tantissime e sono tutte molto interessanti e particolari. La Windsor Suite è impeccabile ed elegantissima, ovviamente in linea con la famiglia reale, è uno spazio unico nel suo genere.