È appena ricominciato il viaggio attorno al mondo in crociera

L’idea di partire per un viaggio attorno al mondo vi alletta? Sappiate che non deve essere per forza zaino in spalla, anzi. Basta salire in crociera.

Chi non vorrebbe potersi permettere di fare un viaggio attorno al mondo? Probabilmente è il sogno di tutti coloro che amano viaggiare e che sono sempre assetati di curiosità. Allo stesso tempo però, una tipologia di viaggio così è piuttosto complicata.

Potrebbe implicare il decidere di mollare tutto e dedicarsi solo ed unicamente a questa tipologia di esperienza. Magari sfruttando la possibilità di lavorare in Smart Working. Oppure lo si può fare quando si è in pensione e quindi si ha più tempo libero. Se siete tra coloro che non si fanno grossi problemi e sono pronti a partire al volo sappiate che è tornata una grande possibilità offerta da Costa Crociere: il viaggio attorno al mondo.

L’itinerario della crociera attorno al mondo

È appena partita questa esperienza che aveva già avuto successo in passato: una crociera attorno al mondo per il 2023. Un’esperienza appassionante che l’11 gennaio imbarcherà gli ultimi passeggeri da Savona, mentre il giorno dell’epifania è partita da Trieste.

L’itinerario dura circa 4 mesi con 128 giorni in totale di navigazione che porterà alla scoperta di una gran parte di mondo. Dal Mediterraneo si farà rotta verso la penisola arabica, proseguendo poi verso l’India e le Maldive raggiunge in Madagascar e Sudafrica fino ad attraversare l’oceano Atlantico per approdare in Brasile. Da qui si procede verso l’Argentina e poi si risale nel versante Pacifico dal Cile fino a Panama arrivando in centro America. Si naviga poi verso New York, per rientrare in Europa.

Praticamente si vanno ad attraversare 52 destinazioni, in quattro continenti differenti attraversando tre oceani. Un’esperienza oggettivamente pazzesca che tutti dovremmo avere la possibilità di fare almeno una volta nella vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costa Cruises Official (@costacruisesofficial)

Prenotiamo per il 2024 o il 2025?

Questo giro del mondo partirà anche nel 2024, quindi diciamo che abbiamo un anno pieno di tempo per organizzare la nostra partenza. Volendo si potrà anche già prenotare il giro del mondo del 2025 che porterà invece dall’altra parte. Quindi nell’emisfero australe. I primi spoiler parlano di uno scalo nella terra del fuoco, in Polinesia Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. La partenza questa volta sarà a inizio dicembre, quindi ancora nel 2024 a Savona proprio per fare il Natale è il capodanno in viaggio e festeggiare il 31 dicembre a Rio di Janeiro con lo spettacolo pirotecnico dalla spiaggia di Copacabana.