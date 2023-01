Se volate con questo aereo arriverete sicuramente puntuali e senza intoppi

Siete curiosi di scoprire quali sono le compagnie aeree più puntuali del mondo? La classifica di Cirium le ha scovate per noi.

Il 2022 è stato un anno molto duro e molto particolare per tutto il comparto aereo. Dopo le difficoltà dovute alla pandemia da coronavirus che ha fermato i viaggi e ha costretto anche svariate compagnie a effettuare numerosi tagli sul personale, il 2022 è stato considerato l’anno della ripartenza. Ma non senza difficoltà.

Questo non perché mancassero i viaggiatori, anzi… ce n’erano forte fin troppi! Ma perché mancavano i piloti, le hostess gli assistenti di volo. Tutte le persone che, ovviamente, ruotano attorno al mondo dei viaggi in aereo e che senza di loro è impensabile potersi muovere. Nonostante ciò alcune compagnie si sono distinte e sono state premiate come le più puntuali!

La classifica delle compagnie aeree più puntuali

Ci sono stati tantissimi ritardi, bagagli persi, difficoltà e inconveniente dell’ultimo minuto. Ma nonostante ciò, anche quest’anno si sono riscontrate alcune compagnie che, più di altre, si sono distinte per la puntualità.

E così Cirium ha analizzato tutti i dati di volo in tempo reale ed è riuscito a scoprire quali sono le compagnie aeree più puntuali per il 2022. E che, molto probabilmente, si spera replicheranno anche nel nuovo anno appena iniziato!

Tra le compagnia aerea più puntuale in assoluto, abbiamo la Delta Airlines che per il Nord America è top di gamma. È stata anche premiata con il riconoscimento Cirium Platino Awards perché sono state individuate nella Delta Airlines ottime qualità. Non solo per l’orario, ma anche anche per la complessità operativa e la capacità di ridurre i disagi dei passeggeri.

Le compagnie aeree al top in Europa

In Europa invece la compagnia aerea che si è distinta particolarmente è Iberia, collocandosi davanti ad Air Europa, Iberia Express e Vueling. Al settimo posto della classifica, invece, troviamo Ita Airways che 8 volte su 10 riuscita a partire ad arrivare in perfetto orario.

Qual è la low cost migliore al mondo?

La low cost migliore al mondo invece in termini di puntualità è una giapponese: la Starflyer che è risultata essere quella con il 95% di operazioni effettuate in orario e l’aeroporto di Tokyo è stato il più efficiente di tutti con oltre il 90% delle partenze in orario.

Chiaramente gli aeroporti europei sono stati quelli che hanno patito un po’ di più per tutte le difficoltà e le complessità di cui abbiamo parlato ad inizio articolo. In ogni caso speriamo assolutamente che per il 2023 sul podio di queste classifiche riusciremo a trovare tantissime compagnie aeree europee.