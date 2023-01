Anticipazioni Masterchef Italia 5 gennaio: un’eliminazione molto sofferta

Masterchef 12, anticipazioni e paura per una puntata ad altissima tensione per i concorrenti. Cosa succederà e chi ci sarà come ospite?

Si prospetta una puntata molto tesa quella di questa sera di Masterchef Italia. La puntata di oggi, 5 gennaio 2023, è infatti ricca di colpi di scena e non ci sarà una prova in esterna, ma un temutissimo Skill Test.

Come sempre abbiamo raccolto per voi un po’ di anticipazioni super interessanti sulla puntata di Masterchef e, senza svelarvi troppo di quello che succederà, siamo pronti a dirvi tutto!

Un pressure test a sorpresa

La prima cosa che possiamo dirvi è che i concorrenti di Masterchef, come l’amatissimo Ollivier, sono entrati ormai nel vivo della gara e si preparano ad affrontare una serie di prove scelte dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, molto complicate.

Dalle anticipazioni di Masterchef sappiamo che sarà una puntata ad alta tensione che inizierà con una Black Mystery Box. Tenetevi forte perché i peggiori finiranno direttamente al Pressure Test.

Niente esterna: a Masterchef torna lo Skill Test

Subito dopo inizia lo Skill Test. Dopo la prima prova in esterna della scorsa settimana, nella puntata di oggi, 5 gennaio 2023, vedremo una delle sfide tecniche più difficili di sempre divisa in tre step. Volta per volta i migliori potranno salire in balconata mentre, per gli altri ci sarà l’ennesimo pressure.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

L’ospite di questa puntata

A tenere compagnia ai nostri chef amatoriali, ma con un compito piuttosto difficile, ci sarà un ospite speciale, Davide Scabin, 2 stelle Michelin. Considerato tra i più visionari chef del mondo intero e uno dei padri della moderna cucina italiana, dovrà intervenire nella prova e metterà in difficoltà i concorrenti di Masterchef.

Chi sarà eliminato nella seconda puntata di Masterchef Italia 12? Difficile a dirsi anche perché pare che l’eliminazione sarà doppia e a sorpresa vista il pressure test previsto dopo la prima prova. Siete curiosi di scoprire cosa succederà? Una cosa è certa e lo sappiamo anche dal promo della puntata: sarà un’eliminazione molto sofferta.