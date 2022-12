L’hotel più lussuoso e caro al mondo si trova in Italia: quanto costa una stanza

Uno degli hotel più costosi del mondo si trova proprio in Italia, una struttura di gran classe veramente spettacolare che ha un prezzo folle.

Ci sono hotel nel mondo che hanno cifre da capogiro e uno di questi si trova anche in Italia, la cifra non è certo comune ma nemmeno i servizi.

Parliamo di una delle strutture più belle in assoluto sul mercato, un hotel extra lusso dal cuore tipicamente italiano.

L’hotel italiano più costoso

Siamo in Sardegna, Costa Smeralda, nel cuore del Mediterraneo. Questo hotel non solo è un sogno ma è un vero e proprio vanto per tutto il Paese. Cinque stelle di lusso per Cala di Volpe a cui non manca assolutamente niente.

Particolare, elegante, raffinato, costruito negli anni ’60 con uno stile minimal ma di grande pregio architettonico. Dotato di due piscine di acqua salata, di cui una la più grande esistente, una SPA, centro benessere con trattamenti personalizzati, beach club con accesso privato, campi da tennis, centro fitness con personal trainer personale.

All’interno dell’hotel c’è il ristorante Nobu dove non solo si gusta cucina tradizionale giapponese ma specialità incredibili, ci sono anche il ristorante Cala e Barbecue per ogni gusto. Ogni camera è ampia e raffinata con arredi realizzati completamente a mano. Tutte vantano l’affaccio o zona mare o giardino. I materiali di pregio sono ovunque e ogni dettaglio è veramente iconico. La tariffa varia in base al tipo di camera scelta ma chiaramente anche una semplice doppia ha il costo di una camera extra lusso altrove.

Quanto costa una stanza

Una stanza nell’hotel italiano più caro al mondo costa 1.126 euro per arrivare alla suite presidenziale che invece ne costa ben 46 mila a notte. Ben 500 metri quadri che sono suddivisivi egregiamente con una terrazza di 250 metri quadri e piscina privata. I pezzi presenti all’interno sono praticamente opere d’arte, ci sono 3 camere da letto, 2 saloni e 3 bagni con idromassaggio, area fitness e solarium. Inoltre è disponibile un maggiordomo 24 ore su 24 per qualunque tipo di richiesta.

Questo hotel è un vero spettacolo, dopotutto l’Italia la sa lunga in fatto di ospitalità. È stata la prima al mondo a ricevere il riconoscimento per un hotel a 7 stelle, prima anche di Dubai. Esistono solo 6 hotel di questo tipo nel mondo e uno è in Italia ed è stato in assoluto il primo. Parliamo del Town House in Galleria a Milano che vanta 20 suite spettacolari da 12 mila euro a notte.