L’hotel di Chiara Ferragni è uno spettacolo: quanto costa una stanza

Chiara Ferragni per le vacanze sulla neve con la famiglia ha scelto un hotel da sogno, non solo un luogo di lusso ma anche un posto speciale che ha un grandissimo valore storico.

Un momento da dedicare alla famiglia e agli affetti, il tutto ovviamente strizzando l’occhio a comfort e bellezza. Non a caso i Ferragnez hanno scelto questa struttura per passare qualche giorno in totale relax con i piccoli di casa.

L’influencer ha documentato tutto attraverso i social e ha scatenato i follower quando ha postato le immagini da sogno dell’hotel che è tra i più belli al mondo.

L’hotel da sogno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è appassionata di clima natalizio, lo abbiamo notato dai super maglioni e dall’attenzione alle decorazioni e per restare in tema ha passato qualche giorno con tutta la famiglia in montagna, a St. Moritz per sciare e divertirsi.

La coppia ha scelto una camera veramente speciale all’interno dell’hotel Badrutt’s Palace Hotel, uno degli storici del posto e tra i più belli in assoluto. La struttura è dotata di ogni comfort per un vero viaggio da sogno. Questo si trova praticamente al centro della città, in una zona pratica e comoda per raggiungere ogni punto. Risale al 1896 e ancora oggi è tenuto benissimo con arredi e finiture d’epoca da lasciare a bocca aperta. È molto principesco ed elegante, in una posizione invidiabile. Non solo perché ha un affaccio diretto sulla natura poiché è avvolto letteralmente da essa e da un bellissimo lago ma anche perché permette di muoversi agevolmente.

L’hotel nel tempo ha ospitato grandi star del calibro di Audrey Hepbur e Charlie Chaplin, non sorprende vista la sua maestosità. Al suo interno ci sono sia camere che suite, ognuno può avere il suo maggiordomo e inoltre c’è una SPA veramente magnifica dove rilassarsi un po’. L’hotel è dotato della King’s Club, una delle discoteche più famose di tutta la zona e anche di diversi ristoranti.

Insomma, il posto perfetto dove passare la vacanza, non sorprende che Chiara Ferragni abbia pensato proprio a questo. L’hotel ha 112 camere, di cui 43 suite che affacciano direttamente sulle Alpi. Inoltre è ubicato praticamente accanto al complesso sciistico quindi si può fare tutto sul posto, la meta ideale se volete sciare e divertirvi. Grazie alla ristorazione da sogno c’è solo l’imbarazzo della scelta anche per chi viaggia con bambini. Probabilmente i due avranno scelto una delle migliori camere di tutto l’hotel, anche se i costi sono veramente notevoli.

Quando costa una camera nell’hotel da sogno di Chiara Ferragni

Una notte nell’hotel di Chiara Ferragni a St. Moritz ha un costo piuttosto elevato, le cifre partono per camera da 1500 euro, ovviamente prezzo destinato a salire per le suite che arrivano a 8900 euro fino ai 21 mila euro della Penthouse. Una cifra piuttosto corposa, soprattutto se si può immaginare una vacanza di diversi giorni con tutta la famiglia.