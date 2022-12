Capodanno alternativo? Ecco cosa fare

Siete curiosi di sapere un po’ di idee alternative per festeggiare Capodanno 2023? Le abbiamo trovate per voi.

Tremate, tremate. Le domande sono tornate! Lo sappiamo, il detto originale non era così e si riferiva alle streghe. Però il terrore che incute questa domanda è pari a quello della magia nera.

Di cosa stiamo parlando? Di Capodanno e del cruccio inerente al non sapere cosa fare. O meglio. Quanti sono stufi delle solite celebrazioni? Molti se non tutti saranno alla ricerca di un Capodanno 2023 alternativo e noi abbiamo trovato alcune idee molto interessanti.

Come festeggiare Capodanno in modo alternativo

Se volete dire addio ai cenoni o alle feste in piazza e trovare un modo alternativo per celebrare l’arrivo del nuovo anno, siete nel posto giusto. Le idee per un Capodanno diverso dal solito sono tante, basta solo saper scegliere e, soprattutto, aver voglia di mettersi alla prova!

Un 2023 all’insegna dello sport e della natura

Tanto per iniziare i più sportivi potranno tranquillamente decidere di regalarsi una vera e propria esperienza da urlo per Capodanno. Indossate le ciaspole e iniziate a camminare in montagna e immersi nella neve per accogliere il nuovo anno in mezzo alla natura e nel modo più naturale e incontaminato possibile.

In alternativa potreste pensare di iniziare il 2023 sempre in mezzo alla natura, ma in un glamping di lusso o in uno chalet in montagna circondati dalla neve e da un panorama da sogno con una super notte stellata. Non dimenticate poi che molte baite mettono a disposizione le starbox, ossia delle casette di legno con il tetto trasparente in vetro che vi permettono di dormire guardando le stelle.

Capodanno in relax o a teatro

Se preferite invece qualcosa di più tranquillo, ma stimolante per la mente, l’ideale è trascorrere Capodanno a teatro. Ci si può godere una mezzanotte all’insegna del sorriso con Maurizio Battista, Giorgio Panariello. Oppure cantando sulle note delle canzoni più famose del musical Sister Act al Teatro Nazionale a Milano.

Ma non temete: se tutte queste attività sono comunque un po’ troppo per voi e preferite invece dedicarvi solo ed esclusivamente al relax preparate gli accappatoi. Svariate strutture e spa permettono di brindare al nuovo anno nella pace di una sauna, un idromassaggio o un bagno turco. Del resto cosa c’è di meglio di iniziare il 2023 facendo magari un bel massaggio?