Per tutta la famiglia: Befana 2023, ecco tutte le feste più belle e imperdibili. Le informazioni utili da conoscere.

Archiviato il Natale, mentre alcuni di voi stanno organizzando il Capodanno last minute, altri stanno già pensando alla Befana. Non certo perché desiderano la fine delle vacanze (come sappiamo l’Epifania tutte le feste porta via), ma perché quando si tratta soprattutto di famiglie con bambini è meglio prepararsi per tempo.

Da alcuni anni la Befana è tornata di gran moda. Festa quasi sparita negli anni ’70, poi ripristinata, è stata a lungo snobbata rispetto al più celebrato Natale. Considerata una cosa vecchia e superata, una tradizione di cui quasi vergognarsi. Forse perché legata a un mondo rurale e più povero.

Con il tempo, però, a partire dalle storiche feste della Befana, come quella di Urbania, la vecchina con il fazzoletto in testa e la scopa volante, che porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi, è tornata ad essere celebrata come si deve.

A lei, simbolo di feste pagane antiche che si perdono nella notte dei tempi e che hanno resistito al tempo, nonostante la sovrapposizione dell’Epifania cristiana e i doni dei Magi, sono dedicate tantissime feste a tema in tutta Italia. Scopriamo insieme dove andare il 6 gennaio 2023.

Befana 2023, tutte le feste più belle e imperdibili

Befane volanti e acrobate, dolcissime vecchine, artisti di strada, saltimbanchi, giocolieri, mimi, funamboli, mangiafuoco, giochi di luce e tanti, tantissimi dolciumi. Le feste dedicate alla Befana in Italia sono dei veri e propri festival con spettacoli mirabolanti per bambini e adulti.

Per il prossimo 6 gennaio 2023, ecco le feste della Befana che non dovete perdervi in Italia.

Urbania (Pesaro Urbino). Nella cittadina del nord delle Marche si celebra la Festa Nazionale della Befana, una manifestazione storica, recentemente rinnovata, che risale molto indietro nel tempo. Tre giorni di puro divertimento, spettacolo e allegria, con il centro storico della pittoresca cittadina addobbato con tante calze di lana, una calza gigante da record, la Casa della Befana, dove i bambini potranno fare visita alle vecchina, e la discesa delle Befane dalla Torre civica. Tutto il borgo è coinvolto nella festa. Un cartellone ricco di attività per bambini, spettacoli teatrali, musica, distribuzione di dolci e anche cultura. Dal 4 al 6 gennaio a Urbania. Informazioni: www.festadellabefana.com

Pistoia. Nella città toscana, in piazza Duomo, il 6 gennaio si tiene la tradizionale discesa della Befana dal campanile dalla Torre Catilina, per portare dolci e doni ai bambini. La vecchina però rimarrà incastrata con la sua scopa sul campanile e sarà aiutata a scendere dai vigili del fuoco. L’evento tradizionale è organizzato tutti gli anni proprio dal corpo dei vigili del fuoco e la Befana bloccata non è altro che un pompiere mascherato. Un evento molto divertente e uno spettacolo di acrobazie suggestive. Si svolge anche la lotteria di beneficenza. Info: www.discoverpistoia.it/la-befana-festa-continua-tradizione-magia

Verona. Nella città di Romeo e Giulietta si celebra una storica festa della Befana con il Rogo della Vecia, la vecchia, chiamato anche Brusa la Vecia. Si tratta di una tradizione molto sentita dai veronesi e che rievoca gli antichi riti pagani poi assorbiti nella tradizione popolare dell’Epifania. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, nella centrale piazza Bra, davanti all’Arena di Verona, viene bruciato un grande fantoccio alto circa 10 metri e formato da paglia, stoffa e cartapesta. Secondo le credenze popolari, il rogo scaccia la sfortuna, allontana l’inverno ed è di buon auspicio per l’arrivo della primavera.

Roma. Infine, non potevamo non concludere la rassegna delle feste della Befana da non perdere nel 2023 con la storica Befana di piazza Navona a Roma. Uno degli eventi più storici e più caratteristici d’Italia. Nella storica piazza romana, la Befana intrattiene i bambini il 5 e il 6 gennaio, con spettacoli, lancio di dolciumi, giochi e animazioni. Al tradizionale mercatino, che oggi dura per tutto il periodo natalizio, si possono acquistare calze piene di dolciumi, carbone dolce, ciambelle e tanti prelibatezze.