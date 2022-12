Vacanze di Natale al caldo? Queste sono le mete più gettonate dove scappare subito

Non tutti amano un Natale di freddo intenso, alberi e cenoni, c’è chi desidera saltare sul primo aereo per una calda isola: spiaggia, relax e un bel drink.

Non male come programma, soprattutto se la meta è una di quelle più gettonate del momento. Veri e propri paradisi terrestri dove dimenticarsi del traffico, della corsa ai regali e della solita routine prenatalizia.

La parola d’ordine è pace e tranquillità ma anche sole, mare e divertimento. Luoghi che sembrano cartoline e che possono diventare la migliore prospettiva per questo Natale.

Vacanze di Natale al caldo

Certo i mercatini di Natale, la cioccolata calda e gli addobbi hanno sempre il loro fascino ma non per tutti. Molti viaggiatori quest’anno hanno preferito delle mete esotiche per le vacanze. Niente di meglio che passare un periodo in inverno in una bella meta calda, magari proprio sulla spiaggia.

Le destinazioni sono tantissime e non tutte sono super costose, quindi organizzare una fuga non è poi così difficile. Ovviamente partire per una meta di questo tipo non vuol dire non festeggiare Natale ma semplicemente farlo altrove e in modo diverso.

Immersioni, sabbia bianca, delfini, tartarughe, insomma come si fa a dire di no a tutto questo? Una delle mete più belle per il momento è sicuramente Zanzibar, un sogno che si avvera. I suoi paesaggi naturali sono così spettacolari da non sembrare reali. Anche le Canarie sono sempre una bella idea, molto gettonate in qualunque momento dell’anno poiché hanno sempre un meteo piuttosto gradevole. Durante questo periodo le isole spagnole sono ottimali perché hanno tariffe vantaggiose ed è possibile ammirare anche un bellissimo presepe realizzato proprio con la sabbia da artisti di fama internazionale.

Per un soggiorno di relax anche la Thailandia è veramente una scelta fantastica, sole, attività e tanto da visitare. Le isole sono la scelta principale ma anche le città sono molto belle, soprattutto se volete vivere il paesaggio, i templi e l’archeologia del posto. Antigua è l’isola più bella dei Caraibi, molti hanno scelto di viverci per la vita perché il clima è gradevole, è molto sicura e c’è tanta offerta per qualunque cosa. Quindi fare una vacanza qui è veramente il massimo. Si contano quasi 400 spiagge, quindi sicuramente avrete l’imbarazzo della scelta, il mare è cristallino, il cibo eccellente. Le ore di vacanza saranno veramente straordinarie e tornare a casa sarà molto difficile.

Non solo mare: attività e divertimenti

Sole e caldo anche a Sharm el Sheikh che è sempre tra le destinazioni più amate di tutto l’Egitto e in generale nel mondo. Qui non solo il clima è fantastico ma ci sono tantissimi servizi differenti, quindi non è proibitivo né per famiglie, né per coppie. Ognuno può scegliere quello che preferisce con tanti servizi, spiagge private.

Dubai inoltre resta una delle più gettonate in assoluto, per il clima ma anche la modernità che si respira anche se qui è possibile trovare un bel po’ di folla visto che è una delle mete più gettonate del momento.

Volete osare, allora concedetevi le Bahamas, forse uno degli arcipelaghi più ambiti di tutto il mondo, merito delle acque azzurre dell’Oceano che lo rendono un posto idilliaco e veramente spettacolare per una bella vacanza invernale da sogno. L’Oman è una meta particolare, non solo per le temperature ma anche perché ci sono tantissime attrazioni incredibili che è possibile visitare. Questa è una meta perfetta per chi ama divertirsi quindi non fare solo mare ma visitare anche le cascate, le piscine naturali, fare trekking, ammirare tramonti mozzafiato.

Queste sono alcune delle idee di viaggio più belle e suggestive per un Natale alternativo in una bella destinazione magari con tutta la famiglia per un bel cenone direttamente in spiaggia.