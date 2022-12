Nasce un nuovo motore di ricerca che si rivela per tutti coloro che sono in viaggio

I veri viaggiatori sanno che sia quando si viaggia, sia in Italia che all’estero, è facile avere problemi con il proprio operatore telefonico. Per questo motivo Vodafone ha pensato di andare incontro alle esigenze dei suoi clienti globetrotter creando un nuovo motore di ricerca interno in grado di rispondere a tutte le esigenze, comprese quelle degli utenti che sono in viaggio.

Come funziona il nuovo motore di ricerca di Vodafone

Il sistema adottato da Vodafone per gestire le ricerche all’interno del suo sito semplificherà di non poche la vita di noi viaggiatori. Parliamoci chiaro, quando si è in viaggio si ha bisogno di una linea telefonica e di internet più sicuri che mai. E per fortuna, questo nuovo sistema promette di aiutarci a risolvere molti possibili problemi.

In poche parole, navigando all’interno del sito Vodafone scopriremo un prodotto dal carattere evoluto e con una struttura basata su entità e all’intelligenza artificiale. Ciò vuol dire che riuscirà a gestire in modo innovativo le richieste che gli porremo dandoci in cambio risultati di ricerca completi e capaci di coprire varie esigenze.

Esso, quindi, in base alle nostre ricerche raccoglierà tutti i risultati che ritiene pertinenti per poi mostrarli. Ma per capire meglio il funzionamento facciamo un paio di esempi: se vogliamo avere informazioni su uno specifico modello di smartphone, il motore di ricerca è in grado di fornire risultati relativi all’e-commerce, alla sezione store locator e alle offerte per i piani tariffari Vodafone abbinabili al prodotto.

Se invece abbiamo bisogno di “giga illimitati”, poiché si sa, in viaggio più internet si ha meglio è, il motore di ricerca ci fornisce risultati relativi alle tariffe che hanno questa caratteristica, un link ai negozi Vodafone più vicini a noi nei quali è possibile attivare i piani tariffari e altri link di approfondimento.

Per ogni ricerca fatta, inoltre, si può navigare tra i risultati selezionando uno dei pulsanti corrispondenti a varie sezioni del sito: tra le principali ci sono la sezione Negozi, quella delle Offerte e quella relativa a Servizi e vantaggi. Inoltre, è possibile consultare i risultati di ricerca rivolti ai privati e quelli riguardanti la clientela business.

Le novità non sono finite qui

Vi farà piacere sapere che le novità non sono per niente finite qui. Grazie al lavoro dell’intelligenza artificiale, infatti, la qualità dei risultati di ricerca migliora e si affina con il tempo, sulla base delle ricerche e delle interazioni di noi utenti.

Poi c’è anche un’altra importante novità che riguarda l’introduzione della possibilità di fare anche ricerche vocali da computer. Ciò vuol dire che se abbiamo le mani bagnate o se non abbiamo voglia di scrivere, possiamo semplicemente “parlare” con il nuovo motore di ricerca che ci fornirà risultati utili e con enorme precisione.

Ciò non toglie, tuttavia, che se preferiamo scrivere possiamo farlo. Con l’evoluto e nuovo sistema di Vodafone, quindi, i nostri problemi in viaggio relativi alla linea telefonica rimangano solo un vecchio e, alle volte poco piacevole, ricordo.