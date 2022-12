Non indovinerete mai la meta più desiderata dagli italiani

Fine anno, tempo di bilanci, come consueto infatti non siamo i soldi a fare il resoconto dell’anno che si appresta a finire. Anche Google, il principale motore di ricerca, mette in campo tutto su quello che riguarda i viaggi.

Le mete più ricercate in assoluto, i desideri di viaggio e anche quella che rappresenta il desiderio degli italiani: la destinazione più ambita dell’anno. Maldive? New York? Polinesia? Sicuramente è una destinazione che non vi sareste mai aspettati.

A quanto pare i gusti degli italiani sono cambiati e sicuramente, in questo caso, è un bene per il nostro Paese. Scopriamo qual è la destinazione più gettonata in assoluto per il 2022.

La destinazione più cliccata dagli Italia

Google ha svelato tutto sulle ricerche e gli interessi negli ultimi dodici mesi, sia per la meta più cercata al mondo che per la top ten dei luoghi più gettonati e anche fatti che riguardano trasversalmente il mondo dei viaggi.

Un anno di ricerche che si racchiude in poche parole chiave. La parola più cercata in assoluto è l’Ucraina segue la Regina Elisabetta poi vari personaggi. Restando in tema viaggi però è stata fatta una classifica delle dieci destinazioni più popolari. Alcune sono vecchie conferme ma altre località sono proprio nuove.

Al decimo posto troviamo New York, un posticino piuttosto in basso in realtà per la Grande Mela. Segue al nono posto la spettacolare Lisbona che acquista terreno e poi Vancouver in Canada e ancora Mumbai in India. Questa è sicuramente inaspettata. Poi c’è Roma che guadagna un bel sesto posto e ancora Toronto in Canada e poi Delhi. Tra le tre mete più gettonate, due sono in Europa, questo è un grande vantaggio per poterle visitare facilmente. Al terzo posto abbiamo Parigi, sempre impeccabile e al primo posto Londra, pura magia. Al secondo invece c’è Ho Chi Ming City in Vietnam, una ricerca sicuramente inaspettata.

La capitale inglese è da sempre una delle destinazioni più amate, ovviamente quest’anno l’impennata è stata maggiore anche per i fatti storici. Tra i monumenti più cliccati ci sono Big Ben e Buckingham Palace. Al di là della scelta mondiale però, è interessante capire cosa hanno chiesto al motore di ricerca gli italiani.

Le città più cercate dagli italiani

Al decimo posto c’è la città di Ravenna, quindi restiamo nel Paese, al nono posto Monaco di Baviera in Germania, poi Malta e Lisbona in Portogallo che in questi anni è una meta sempre più gettonata. C’è quindi Parma al sesto posto e Mantova al quarto posto. Parigi si posiziona quarta mentre Catania terza. Al secondo posto c’è la stupenda Barcellona, una delle mete più amate dagli italiani e quindi arriviamo al top. La metà più cercata di tutte dagli italiani? No, né Milano né Roma bensì Bologna.

Nel 2021 c’era Roma invece quest’anno la classifica è stata totalmente stravolta. Tra le attenzioni maggiori c’è la sua cultura, l’arte, la musica. Bologna è una città variegata tra storia e architettura, il cibo è ottimo e c’è una delle università più antiche al mondo. Non sorprende affatto quindi che i viaggiatori abbiano “eletto” questa città come prima ed è sicuramente un orgoglio per la nazione.